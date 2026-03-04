Câmara convoca reunião extraordinária para avaliar recursos sobre pedido de CPI contra João Campos

O objetivo é que o plenário da Casa delibere sobre os recursos apresentados contra o arquivamento do pedido de abertura de uma CPI direcionada ao prefeito João Campos

Sessão de hoje da Câmara dos Vereadores do Recife. Foto: Ana Luiza Machado (Ana Luiza Machado)

O presidente da Câmara Municipal do Recife, vereador Romerinho Jatobá (PSB), convocou uma reunião extraordinária para a quinta-feira (5), às 10h.

O objetivo é que o plenário da Casa delibere sobre os recursos apresentados contra o arquivamento do pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) direcionada ao prefeito João Campos (PSB).

O recurso foi protocolado pelo vereador Thiago Medina (PL), autor também do pedido de impeachment. A iniciativa foi motivada pela reclassificação e posterior nomeação de Lucas Vieira Silva para o cargo de procurador municipal. A nomeação chegou a ser publicada em dezembro de 2025, mas foi revogada dias depois pela própria Prefeitura.

Para o prefeito João Campos, a situação não passa de um “espetáculo político” e estaria “completamente superada”, disse em coletiva na última terça-feira (3).

Na reunião extraordinária, os vereadores Paulo Muniz (PL) e Thiago Medina (PL) vão arguir sobre os recursos apresentados, além de um requerimento verbal protocolado em plenário pelo vereador Fred Ferreira (PL).

Antes de serem encaminhados ao plenário, os recursos tramitaram na Comissão de Legislação e Justiça (CLJ) da Câmara, que designou como relatores os vereadores Carlos Muniz (PSB), Samuel Salazar (MDB) e Gilberto Alves (PRD).