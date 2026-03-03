João Campos afirma que CPI é um "espetáculo político"
Para o prefeito do Recife, assunto "já foi absolutamente superado". Pedido foi arquivado pelo presidente da Câmara Municipal do Recife
Publicado: 03/03/2026 às 22:03
Prefeito do Recife, João Campos (PSB), comentou pedido de abertura de CPI nesta terça (3) (Nicolle Gomes/DP)
Após a repercussão do pedido de abertura da CPI “Fura-fila” na Câmara Municipal do Recife, o prefeito João Campos afirmou que o caso já está superado e chamou a movimentação de tentativa de “espetáculo político”. “Esse assunto já foi absolutamente superado. A disputa entre dois candidatos com deficiência, um com deficiência física e outro com diagnóstico de autismo, já foi superado de forma administrativa, tanto é que o próprio requerente hoje trabalha na prefeitura, já tomou posse e presta serviços como procurador do município”, declarou.
O prefeito ainda comentou que as medidas técnicas também foram tomadas. “A Câmara já se posicionou sobre isso, o presidente, de forma técnica, encaminhando para o arquivamento para não fazer com que seja um palco de espetáculo político, tendo em vista que é ano eleitoral e que tem muita gente que deseja aparecer”, afirmou.
A CPI foi proposta pelo vereador Thiago Medina (PL) para investigar a reclassificação e posterior nomeação de Lucas Vieira Silva ao cargo de procurador municipal. A nomeação, publicada em dezembro de 2025, foi revogada dias depois pela própria Prefeitura.
O pedido atingiu as 13 assinaturas, número mínimo exigido pelo Regimento Interno, após a adesão do vereador Osmar Ricardo (PT). Após o episódio da adesão de Osmar, o presidente do PT Pernambuco, deputado federal Carlos Veras, assegurou que a assinatura foi uma decisão pessoal do parlamentar. Mesmo com apoio ainda não formalizado, o prefeito disse que sua relação com o PT está com “tudo absolutamente resolvido”.
“A relação com o PT é a melhor possível. Inclusive estive hoje conversando com o presidente (nacional) Edinho, amanhã vou estar com ele lá em Brasília também. A gente está com uma construção muito positiva nesses mais de 15 estados. Tudo isso tem sido construído em muita sinergia com o presidente Lula e com o presidente Edinho”, assegurou.
Entenda o pedido de CPI
O presidente da Casa, Romerinho Jatobá (PSB), decidiu pelo arquivamento do requerimento, sob o argumento de ausência de “fato determinado”, requisito previsto no Regimento para a instalação de CPI. Na decisão, ele apontou que o ato questionado foi tornado sem efeito e que não há impacto atual que justifique a investigação.
Em vídeo divulgado nas redes sociais, Medina criticou a decisão e apontou o favorecimento de Jatobá ao gestor municipal. “Qual o partido do presidente da Câmara? PSB, o mesmo partido do João Campos. Só confirmando mais uma coisa: a Câmara Municipal não passa de um puxadinho da prefeitura. O que João Campos manda, eles fazem”, disse.
Medina disse ainda que vai recorrer. “A gente vai recorrer para o plenário e, não dando certo, a gente vai recorrer para a justiça. Se há fato determinado para impeachment, há fato determinado para CPI”.