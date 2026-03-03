João Campos afirma que CPI é um "espetáculo político"

Para o prefeito do Recife, assunto "já foi absolutamente superado". Pedido foi arquivado pelo presidente da Câmara Municipal do Recife

Prefeito do Recife, João Campos (PSB), comentou pedido de abertura de CPI nesta terça (3) (Nicolle Gomes/DP)

Após a repercussão do pedido de abertura da CPI “Fura-fila” na Câmara Municipal do Recife, o prefeito João Campos afirmou que o caso já está superado e chamou a movimentação de tentativa de “espetáculo político”. “Esse assunto já foi absolutamente superado. A disputa entre dois candidatos com deficiência, um com deficiência física e outro com diagnóstico de autismo, já foi superado de forma administrativa, tanto é que o próprio requerente hoje trabalha na prefeitura, já tomou posse e presta serviços como procurador do município”, declarou.

O prefeito ainda comentou que as medidas técnicas também foram tomadas. “A Câmara já se posicionou sobre isso, o presidente, de forma técnica, encaminhando para o arquivamento para não fazer com que seja um palco de espetáculo político, tendo em vista que é ano eleitoral e que tem muita gente que deseja aparecer”, afirmou.

A CPI foi proposta pelo vereador Thiago Medina (PL) para investigar a reclassificação e posterior nomeação de Lucas Vieira Silva ao cargo de procurador municipal. A nomeação, publicada em dezembro de 2025, foi revogada dias depois pela própria Prefeitura.

O pedido atingiu as 13 assinaturas, número mínimo exigido pelo Regimento Interno, após a adesão do vereador Osmar Ricardo (PT). Após o episódio da adesão de Osmar, o presidente do PT Pernambuco, deputado federal Carlos Veras, assegurou que a assinatura foi uma decisão pessoal do parlamentar. Mesmo com apoio ainda não formalizado, o prefeito disse que sua relação com o PT está com “tudo absolutamente resolvido”.

“A relação com o PT é a melhor possível. Inclusive estive hoje conversando com o presidente (nacional) Edinho, amanhã vou estar com ele lá em Brasília também. A gente está com uma construção muito positiva nesses mais de 15 estados. Tudo isso tem sido construído em muita sinergia com o presidente Lula e com o presidente Edinho”, assegurou.

Entenda o pedido de CPI

O presidente da Casa, Romerinho Jatobá (PSB), decidiu pelo arquivamento do requerimento, sob o argumento de ausência de “fato determinado”, requisito previsto no Regimento para a instalação de CPI. Na decisão, ele apontou que o ato questionado foi tornado sem efeito e que não há impacto atual que justifique a investigação.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Medina criticou a decisão e apontou o favorecimento de Jatobá ao gestor municipal. “Qual o partido do presidente da Câmara? PSB, o mesmo partido do João Campos. Só confirmando mais uma coisa: a Câmara Municipal não passa de um puxadinho da prefeitura. O que João Campos manda, eles fazem”, disse.

Medina disse ainda que vai recorrer. “A gente vai recorrer para o plenário e, não dando certo, a gente vai recorrer para a justiça. Se há fato determinado para impeachment, há fato determinado para CPI”.

