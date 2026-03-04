Relatores de recursos do arquivamento da CPI são escolhidos na Câmara do Recife

A indicação foi feita pelo presidente do colegiado, vereador Rinaldo Junior (PSB), e aprovada pelos demais integrantes

Câmara do Recife (Blog Dantas Barreto)

A Câmara Municipal do Recife definiu os vereadores Carlos Muniz (PSB), Samuel Salazar (MDB) e Gilberto Alves (PRD) como os relatores dos recursos que tentam reverter o arquivamento do pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) contra o prefeito do Recife, João Campos (PSB).

A decisão foi tomada durante reunião extraordinária da Comissão de Legislação e Justiça. A indicação foi feita pelo presidente do colegiado, vereador Rinaldo Junior (PSB), e aprovada pelos demais integrantes.

Os recursos analisados contestam o arquivamento da proposta de CPI que pretendia investigar a reclassificação do candidato Lucas Vieira Silva para a lista de Pessoa com Deficiência (PCD), dois anos após a homologação do concurso público.

Os pedidos são os de número 629/2026, apresentado pelo vereador Paulo Muniz (PL), e 678/2026, de autoria do vereador Thiago Medina (PL).

Agora, os relatores deverão emitir parecer opinando se o arquivamento da CPI deve ser mantido ou se os recursos têm fundamento para que a comissão de investigação seja instalada.