Caso Master: Prisão de Daniel Vorcaro é atribuída à tentativa de obstrução de investigações

Decisão do ministro André Mendonça, do STF, foi cumprida pela Polícia Federal em nova fase da Operação Compliance Zero

Daniel Vorcaro (Divulgação)

A segunda prisão de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, nesta quarta-feira (4), foi motivada pela suspeita de tentativa de obstrução das investigações relacionadas à instituição financeira.

De acordo com apuração divulgada pela CNN, o banqueiro teria promovido uma ofensiva contra pessoas envolvidas e testemunhas ligadas ao caso Master; a suspeita de interferência nas apurações embasou o pedido de prisão preventiva.

A medida foi determinada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito de uma nova fase da Operação Compliance Zero, e cumprida pela Polícia Federal (PF), em São Paulo.

Esta é a segunda vez que o empresário é detido no contexto da operação. Ele já havia sido preso em novembro do ano passado, durante a primeira fase da investigação, mas acabou solto posteriormente, mediante a imposição de medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica.

Segundo a Polícia Federal, a nova etapa da operação, que conta com o apoio do Banco Central, busca apurar a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, supostamente cometidos por organização criminosa.

Ao todo, estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

Também foram determinadas medidas de afastamento de cargos públicos e o sequestro e bloqueio de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões, com a finalidade de interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e resguardar valores possivelmente relacionados às irregularidades apuradas.