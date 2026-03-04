Vorcaro monitorava autoridades e jornalistas com núcleos estruturados

Ministro do STF disse, em decisão, que a PF identificou quatro núcleos criminosos de atuação do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro

Daniel Vorcaro foi preso novamente (Arquivo pessoal)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça afirmou, em decisão publicada nesta quarta-feira (4/3), que a Polícia Federal identificou quatro núcleos criminosos de atuação do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, preso novamente nesta manhã. Investigado por fraudes financeiras, o banqueiro também estaria atuando no monitoramento de autoridades, adversários e jornalistas.

Segundo o magistrado, as investigações também apontam que o grupo criminoso mantinha estrutura de vigilância e coerção privada, denominada “A Turma”, “destinada à obtenção ilegal de informações sigilosas e à intimidação de críticos do conglomerado financeiro”.

Os grupos apontados pela PF são:

Núcleo financeiro, responsável pela estruturação das fraudes contra o sistema financeiro;

Núcleo de corrupção institucional, voltado à cooptação de servidores públicos do Banco Central;

Núcleo de ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro, com utilização de empresas interpostas;

Núcleo de intimidação e obstrução de justiça, responsável pelo monitoramento ilegal de adversários, jornalistas e autoridades.

André Mendonça afirmou que a operação demonstra indícios consistentes da prática de crimes contra o sistema financeiro nacional; crimes contra a administração pública; crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro; e crimes contra a administração da Justiça.

“As provas documentais, registros de mensagens e fluxos financeiros analisados pela autoridade policial até o momento indicam que os investigados atuavam de forma estruturada e com divisão de tarefas, característica típica de organizações criminosas”, escreveu o magistrado.

Nova prisão

Daniel Vorcaro foi preso na manhã desta quarta-feira (4/3), durante a terceira fase da operação da Polícia Federal Compliance Zero. O ex-banqueiro estava em prisão domiciliar e foi levado para a Superintendência da PF em São Paulo. O cunhado dele, Fabiano Zettel, também é procurado.

Mendonça ordenou outros dois mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais. A força-tarefa conta com o apoio do Banco Central do Brasil.

Também foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos e sequestro e bloqueio de bens, no montante de até R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas.

Confira a matéria no site do Correio Braziliense.