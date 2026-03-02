Eduardo Leite diz estar 'pronto para liderar projeto de despolarização' caso concorra à Presidência

De acordo com o governador do RS, Kassab pretende tomar essa decisão em conjunto com as demais lideranças do PSD

A expectativa do governador Eduardo Leite é de que o Estado possa aderir ao regime ainda em 2019. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), afirmou nesta segunda-feira (2) que, caso seja o candidato escolhido pelo presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, para disputar a Presidência, pretende "liderar um projeto nacional de despolarização do País". Em entrevista ao portal g1, o gaúcho afirmou que essa proposta é o que o diferencia dos demais pré-candidatos da sigla.

"Me sinto pronto para liderar um projeto nacional de despolarização do país. O Brasil precisa sair dessa polarização radicalizada que coloca brasileiros contra brasileiros", diz Leite. "O que considero me dar um diferencial em relação aos meus colegas, pelos quais tenho muito respeito, é justamente a possibilidade de liderar uma candidatura independente, porque não abracei nas eleições de 2022, nem Lula (PT) nem Bolsonaro (PL)".

Eduardo Leite é pré-candidato ao Palácio do Planalto pelo PSD e disputa a vaga com os colegas de partido, os governadores Ratinho Jr., do Paraná, e Ronaldo Caiado, de Goiás, que, nas eleições de 2022, apoiaram a campanha de Jair Bolsonaro.

"Sou um crítico, todos sabem disso, dos dois campos que polarizam a eleição e os processos eleitorais no Brasil e defendo um caminho alternativo. Inclusive, pagando o preço de enfrentar os dois campos. Se a gente apresenta um caminho alternativo, tanto a esquerda quanto a direita, eventualmente, estão aí nos atacando", afirma Leite.

O governador gaúcho ainda completa, afirmando que está disposto a levar sua candidatura adiante como alternativa à esquerda e à direita do País: "Eu insisto neste caminho. Me sinto pronto, disposto, com energia para liderar esse processo".

Leite afirma ainda que a intenção do PSD é encontrar um nome que tenha capacidade de levar as eleições para o segundo turno, e que Kassab pretende tomar essa decisão em conjunto com as demais lideranças do partido:

"É isso que a gente vai intensificar ao longo dessas próximas semanas. Encontros, conversas, diálogos que permitam a gente entender, dentro do contexto político, da percepção do eleitor, qual é o nome que melhor poderá conseguir aglutinar um grupo da sociedade brasileira substancial o suficiente para levar essa candidatura ao segundo turno e vencer as eleições".

O PSD deve escolher o nome que lançará como candidato a presidente até o dia 15 de abril. O presidente do partido, Gilberto Kassab, tem indicado que adotará um critério político para a escolha, embora reconheça que o desempenho nas pesquisas também terá peso na decisão.

Caso este seja o critério final para a escolha, Ratinho Jr. é o melhor posicionado. Nas últimas simulações da Genial/Quaest, divulgadas em 10 de janeiro, o governador do Paraná teve 8% das intenções de voto para presidente, ante 4% de Caiado e 3% de Eduardo Leite.

Nenhum dos pessedistas iria para segundo turno, conforme as simulações, que mostram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), liderando as intenções de voto.

Na próxima sexta-feira, 6, Kassab reunirá os três pré-candidatos para eventos do PSD em São Paulo, onde marcarão presença nas cerimônias de filiação de pelo menos 12 políticos em cinco cidades paulistas, além de discutir propostas da candidatura do partido ao Planalto.

Ao final de fevereiro, Kassab afirmou que o PSD lançará sua candidatura ao Planalto e que possui bons nomes para a disputa:

"Neste momento, em consonância com o PSD, tenho plena convicção no encaminhamento de três excelentes pré-candidatos ao cargo de presidente da República nas eleições deste ano", afirmou Kassab.

"O Brasil estará muito bem servido se puder contar com (os governadores) Ronaldo Caiado, Eduardo Leite ou Ratinho Júnior como seu presidente da República, a partir de 2027", disse o presidente do PSD.

