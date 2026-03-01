Gleisi afirma que bolsonaristas foram à Paulista 'fantasiados de brasileiros' para atacar Lula

Gleisi Hoffmann afirmou, no X, que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro mentiram para atacar o presidente da República

Presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR) (foto: Divulgação)

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou a manifestação organizada por políticos de direita neste domingo, 1º de março, na Avenida Paulista. No X, ela afirmou que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) mentiram para atacar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Fantasiados de brasileiros, País que entregaram a [o presidente dos Estados Unidos, Donald] Trump no tarifaço pra salvar o pai [Jair Bolsonaro], bolsonaristas vão a paulista emular besteiras, mentir que é a arma deles, para atacar Lula", escreveu a ministra.

E acrescentou: "Deste embate não temos medo, já colocamos uma vez vocês no devido lugar, seus lesa pátrias."

Gleisi acusou o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), de estar "envolvido em negócios escusos", citando o caso do Banco Master.

A ministra afirmou que uma coordenadora do escritório de Flávio seria cunhada do dono do banco, Daniel Vorcaro.

"O povo brasileiro não vai permitir que voltem! Há mais de três anos o Brasil acordou do pesadelo em que Bolsonaro tinha mergulhado o País, que custou centenas de milhares de vítimas na pandemia e suas políticas de destruição da economia e dos programas sociais", escreveu a ministra.