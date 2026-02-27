MDB discute estratégias para 2026 e oficializa reestruturação partidária no Recife
As articulações do MDB visam a montagem das chapas proporcionais, com ênfase na disputa por vagas na Câmara dos Deputados
Publicado: 27/02/2026 às 14:12
Comissão Executiva do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) se reúne no Bairro do Recife (Assessoria de Raul Henry)
A Comissão Executiva do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em Pernambuco realizou, nesta sexta-feira (27), uma reunião na sede estadual da legenda, no Bairro do Recife. O encontro foi comandado pelo atual presidente do partido, Raul Henry, para debater estratégias voltadas às eleições de 2026 e deliberar sobre questões administrativas internas.
Um balanço das articulações em curso foi mostrado na reunião, visando a montagem das chapas proporcionais, com ênfase na disputa por vagas na Câmara dos Deputados. Segundo o ex-deputado, as negociações para a formação da chapa de deputado federal já estão bastante avançadas. Atualmente, a bancada do MDB na Câmara conta apenas com a deputada federal Iza Arruda como representante do estado.
Entre as deliberações, foi aprovada por unanimidade a nova Comissão Provisória Municipal do Recife. O colegiado será composto pelos vereadores Samuel Salazar, Tadeu Calheiros e Fabiano Ferraz, além de Adriana Vasconcelos e Raquel Ferreira Lima. A formação da comissão faz parte do processo de reorganização da sigla na capital pernambucana.
Também participaram do encontro Alexandre Ferrer, André Gustavo Carneiro Leão, Bruno Lisboa, Gabriel Cavalcanti, Geraldo Alves, Iza Arruda, José Barbosa, Lucinalva Francisco, Murilo Cavalcanti, Paulo Roberto Arruda, Rafael Arruda, Samuel Salazar, Tadeu Calheiros e Túlio Arruda.