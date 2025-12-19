Ministro do TSE reconhece reeleição de Raul Henry para presidente do MDB-PE

"Agora vamos seguir ainda mais firmes, diante de novas vitórias na justiça", disse Henry

Raul Henry (Reprodução )

A reeleição de Raul Henry para presidente do MDB de Pernambuco foi mantida no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta sexta-feira (19). O ministro Antonio Carlos Ferreira manteve as decisões aprovadas em convenção partidária realizada em maio de 2025. Ele já havia ganho a ação no Tribunal de Justiça do Distrito Federal , após o grupo ligado ao senador Fernando Dueire e o deputado Jarbas Filho Terem contesto resultado.

“Um partido que nasceu defendendo a democracia não poderia se furtar a lutar pelo certo, pela decisão fruto da vontade dos filiados expressa nas urnas. Agora vamos seguir ainda mais firmes, diante de novas vitórias na justiça”, disse Henry.

O dirigente estadual também defendeu que “o partido vai seguir fazendo o certo, agindo com autonomia para fazer o melhor por Pernambuco”. Com essa decisão, a sigla mantém o apoio ao prefeito do Recife, João Campos (PSB), na disputa ao Governo de Pernambuco.