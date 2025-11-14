Raul Henry reassume presidência do MDB-PE por decisão de desembargador do TJDF

Raul Henry (Reprodução)

Raul Henry teve restituída presidência do MDB de Pernambuco, nesta sexta-feira (14), por decisão do desembargador Arquibaldo Carneiro, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O recurso foi acatado até que o mérito seja julgado. O magistrado desconsiderou os argumentos dos diretórios de Paulista e Bodocó, salientando que “o fato é que a impugnação somente foi apresentada seis meses após o andamento do processo, sem justificativa plausível, em tese, para tal demora”. A Convenção Estadual do MDB aconteceu em maio deste ano.

“Ademais, ainda que no próximo ano tenhamos o processo eleitoral 2026, não verifico, neste momento, perigo de dano irreparável que justifique a suspensão do diretório estadual, porquanto perfeitamente plausível que seja realizada a instrução e julgamento do mérito da ação de origem antes que se inicie o processo eleitoral e as convenções partidárias”, acrescenta o magistrado.

O desembargador Arquibaldo Carneiro considera que, “neste caso, tenho que seja mais prudente, nesta cognição sumária, sobrestar a decisão de origem, restabelecendo provisoriamente o diretório estadual, até o julgamento do mérito do presente recurso”. “Cotejando os bens e valores postos, tem-se que a manutenção do diretório estadual, ainda que provisoriamente, permite que a atividade partidária no estado prossiga com regularidade”, salientou.

O magistrado conclui a decisão, afirmando: “Portanto, presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, impõe-se o deferimento do pedido de efeito suspensivo, restabelecendo provisoriamente os efeitos da convenção estadual do MDB de Pernambuco e a composição dos eleitos até o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo”.

Em nota, Raul Henry comentou que já esperava pela decisão da Justiça, porque todos os critérios foram cumpridos na Convenção Estadual do MDB. “Eu nunca tive dúvidas de que iríamos reafirmar uma vitória que foi construída de forma limpa, transparente, democrática e acompanhada por toda a opinião pública de Pernambuco. A Convenção Estadual foi realizada com base no estatuto do partido e com a supervisão da Direção Nacional do MDB. Vencemos no voto e nada vai mudar esse fato”, disse o presidente.