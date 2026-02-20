Prefeito João Campos e deputada Tabata Amaral se casam neste sábado (21), na Praia dos Carneiros

Autoridades, como o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, são esperados para o casamento

O prefeito do Recife, João Campos e a deputada federal Tabata Amaral (Reprodução/Redes Sociais )

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), e a deputada federal Tabata Amaral (PSB) oficializam neste sábado (21) o casamento, em cerimônia marcada para a Capela de São Benedito, na Praia dos Carneiros, em Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco. A celebração, prevista para a tarde, deve reunir cerca de 500 convidados entre familiares, amigos e aliados políticos, com a recepção prevista para acontecer na área atrás da igrejinha.

Entre as autoridades que podem comparecer está o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), acompanhado da esposa, Lu Alckmin (PSB), de quem a noiva é próxima.

Confirmaram presença o ministro Silvio Costa Filho (Republicanos) e a senadora do PT, Teresa Leitão. O deputado federal e presidente do PT em Pernambuco, Carlos Veras, também teve a presença confirmada. Também deve marcar presença o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.

Da política local, confirmaram presença o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Álvaro Porto (PSDB), além do vice-prefeito do Recife, Victor Marques (PSB), e sua esposa, Maria Eduarda Neiva.

No campo das articulações de João, entre os nomes cotados para compor as duas vagas ao Senado na chapa majoritária, além de Silvio Costa Filho, confirmaram presença sua prima Marília Arraes (SD), assim como o senador Humberto Costa (PT).

Já a presença do ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho, que também busca uma das vagas na chapa, não é esperada, após a perda do filho Rafael. A esposa de Miguel estava no sétimo mês de gestação.

A prima do noivo e deputada federal Maria Arraes (SD) também está confirmada. Entre os convidados da noiva, são esperados o deputado federal Renan Ferreirinha (PSD-RJ), atual secretário de Educação do Rio de Janeiro. Ainda é esperado o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, que deve estar acompanhado da esposa, Lúcia França, que foi vice na chapa de Tabata na disputa pela Prefeitura de São Paulo, em 2024.

Apesar das especulações do convite ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o enlace, o chefe do Executivo federal está em viagem à Ásia e não poderá comparecer. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, pernambucana, também não participará da cerimônia, pois cumpre missão oficial na Índia ao lado do presidente.

História do casal

João e Tabata, ambos com 32 anos, estão juntos desde 2019 e anunciaram o noivado em 29 de novembro do ano passado.

Segundo relato da própria deputada, os dois se conheceram na Câmara dos Deputados, quando Tabata articulava a criação de uma comissão externa para fiscalizar o então ministro da Educação do governo Bolsonaro, Ricardo Vélez Rodríguez. À época deputado federal, João tornou-se vice-presidente da comissão.

A parceria profissional evoluiu para amizade e, posteriormente, para relacionamento. Tabata já contou que foi surpreendida quando João se declarou durante um jantar. Cinco anos depois, a relação chega ao altar, reunindo não apenas familiares e amigos, no local escolhido pela própria noiva.

Primeira-dama

Depois de cinco anos, o Recife voltará a ter primeira-dama com o casamento. No entanto, Tabata deve ocupar o posto por somente cerca de 40 dias. O prefeito deve deixar o cargo em abril para disputar o governo de Pernambuco, passando a gestão ao vice Victor Marques, fazendo com que sua esposa, Maria Eduarda Neiva assuma o posto de primeira-dama da capital pernambucana.

