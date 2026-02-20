"Eu tenho uma gratidão pelo presidente Lula", diz Raquel Lyra sobre governo do presidente

Governadora Raquel Lyra (Francisco Silva/DP Foto)

A governadora do estado, Raquel Lyra (PSD), expressou gratidão ao presidente Lula e aos investimentos destinados a Pernambuco. “Desde o primeiro momento em que me encontrou, (Lula) disse que não faltaria a Pernambuco. Eu tenho uma gratidão pelo presidente Lula”, contou Raquel, em entrevista à Rádio Jornal, nesta sexta-feira (20), ao relembrar a primeira reunião do presidente com os governadores, no início do mandato.

“Pernambuco passou dez anos brigado com três presidentes da República (Dilma, Temer e Bolsonaro), enquanto outros estados recebiam investimentos. A diferença agora é que os investimentos estão acontecendo”, disse a governadora.

No campo dos investimentos e das oportunidades, a governadora também fez críticas à gestão anterior ao projetar o futuro do estado: “Que a gente não veja as oportunidades passarem, como Pernambuco viu nos últimos anos. Mas a gente conseguiu virar a página, conseguimos tirar Pernambuco do buraco nas contas públicas, com investimentos sólidos, resgatando a credibilidade do estado para os empreendedores, os que já têm negócios aqui. Eu não quero ser sócia do empreendimento, eu quero ser sócia do sucesso. E por isso que a gente bateu recorde de carteira assinada em 3 anos, em comparação aos 12 que foram do governo passado”.

Ao ser questionada sobre a composição de sua chapa eleitoral para 2026, Raquel não deu detalhes e afirmou que as definições devem ocorrer até julho ou agosto. A governadora destacou que sua vice pode ocupar qualquer cargo, mas não confirmou se Priscila Krause (PSD) permanecerá na mesma posição em sua candidatura à reeleição.

“Priscila é minha parceira de governo, é uma pessoa que eu conheci na política; nos encontramos em valores, valores na política e valores na vida, ela e tantos outros que estão com a gente. Ainda temos tempo até agosto para firmar a chapa. Eu vou cuidar do governo, e os partidos vão conversar para que a gente possa fazer a melhor entrega possível para o povo de Pernambuco”, declarou.