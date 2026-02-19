Com robô e câmeras, Raquel Lyra mostra esquema de segurança usado no carnaval

Segundo a SDS, foram registradas reduções nos principais índices de criminalidade em Pernambuco durante o Carnaval 2026

Em suas redes sociais, Raquel Lyra mostrou o Centro Integrado de Operações de Defesa Social (CIODS) (Foto: Reprodução/Redes sociais)

A governadora Raquel Lyra usou as redes sociais para mostrar como foi feita a segurança dos foliões durante o Carnaval 2026. O festejo de momo deste ano foi considerado, pelo governo estadual, como “o mais seguro desde 2004”.

Segundo a Secretaria de Defesa Social, entre 12 e 17 de fevereiro, foram registradas reduções nos principais índices de criminalidade do Estado, em comparação com o mesmo período carnavalesco de 2025. A pasta afirma que o número de homicídios também diminuiu, caindo de 60 para 57 em 2026.

Na publicação, Raquel Lyra mostra o Centro Integrado de Operações de Defesa Social (CIODS), localizado no bairro de São José, no Recife, e afirma que sua gestão “fez o contrato adequado” e hoje “a gente tem uma nova estrutura”.

Entre as inovações tecnológicas utilizadas pela SDS, Raquel destaca o “primeiro robô do Norte e Nordeste”. “Ele ajuda a gente no resgate de vítimas, onde eventualmente os humanos não conseguem chegar. Quando tem deslizamento, desabamento, o cachorrinho tá pronto para poder atender”, diz ela. “Até parece um brinquedinho, mas é coisa séria. A gente está trabalhando com tecnologia”.

Além disso, o Governo de Pernambuco utilizou 449 câmeras fixas e com visão 360 graus acompanhando a movimentação do público em tempo real. Segundo a pasta, o monitoramento foi coordenado por três Centros Integrados de Comando e Controle instalados no Recife, em Caruaru e em Petrolina.

“Por dia, a gente atende cerca de 7 mil chamados. Grande parte deles vira ocorrência que vai para uma área de especialistas que está ali do lado”, conta no vídeo. Na etapa seguinte, detalha a governadora, o especialista irá analisar a ocorrência, fazer um segundo filtro, e demandar o caso para uma equipe que está na rua.

De acordo com a SDS, o número de furtos reduziu 16,8% de 2025 para 2026. Foram 1.211 casos registrados no ano passado, para 1.077 este ano. O roubo de celulares também teve uma diminuição, de 51%, conforme a pasta. Foram 1.922 em 2025 para 948 em 2026.