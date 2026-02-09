Erik Simões assume como vice-presidente e corregedor eleitoral no TRE-PE

Solenidade de posse do desembargador eleitoral acontece no próximo dia 23 na Sala de Sessões do TRE-PE

Visita do desembargador Erick Simões (Marina Torres)

O desembargador Erik de Sousa Dantas Simões assumirá como Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), para o biênio de 2026/2028, no próximo dia 23 de fevereiro.

Em visita ao Diario, nesta segunda-feira (9), o desembargador entregou em mãos o convite para a solenidade ao presidente do Diario, Carlos Vital. A posse acontecerá na Sala de Sessões do TRE-PE, no bairro das Graças.

Em sua trajetória, o desembargador passou por cargos no Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), este último desde 2012. No ano de 2026, ele passa a assumir uma posição de liderança em ano de eleições gerais.