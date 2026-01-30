° / °
Blog Dantas Barreto
Presidência da EPTI

Angella Mochel será a presidente da EPTI

Angella é atual coordenadora de Planejamento corporativo da Copergás e já foi presidente da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco

Blog Dantas Barreto

Publicado: 30/01/2026 às 19:30

Seguir no Google News Seguir

Angella Mochel/Reprodução

Angella Mochel (Reprodução)

A presidência da EPTI será ocupada por Angella Mochel, com a saída de Yuri Coriolano do cargo. A escolha foi feita pela governadora Raquel Lyra (PSD) nesta sexta-feira (30) e será publicada no Diário Oficial desse sábado. Angella é atual coordenadora de Planejamento corporativo da Copergás e já foi presidente da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco.

Veja também:

Ao ser perguntada sobre a motivação que provocou a saída de Yuri do cargo, a governadora Raquel Lyra respondeu: “Nosso Governo não tolera misoginia, preconceito ou qualquer forma de racismo. Ele entregou o cargo e foi aceito”.

Angella Mochel , presidência da EPTI
Mais de Blog Dantas Barreto
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP