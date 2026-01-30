Visando reeleição, Lula deve visitar Rio, Recife e Salvador em maratona de carnaval

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Ricardo Stuckert / PR)

Mirando as eleições de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai visitar as cidades do Rio de Janeiro, Salvador e Recife durante a semana de carnaval. Segundo informações do jornal O Globo confirmadas pelo Broadcast sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a intenção da maratona de viagens é mostrar vigor físico e fazer gestos de aproximação com aliados que vão concorrer aos governos estaduais.

No Rio, no dia 15, Lula vai acompanhar o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que vai disputar o Grupo Especial do carnaval carioca. O samba-enredo da agremiação faz uma homenagem ao presidente e também retrata a história da mãe dele, Dona Lindu.

Quando a escola estiver desfilando, o presidente estará no camarote da Prefeitura do Rio, ao lado do prefeito Eduardo Paes (PSD), que é pré-candidato ao governo fluminense. Lula e Paes são aliados e Lula espera ter ele no palanque, além de obter apoio do PSD carioca. O partido conta com três presidenciáveis após a filiação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, nesta semana.

No Recife, Lula deve acompanhar o tradicional bloco do Galo da Madrugada no camarote do prefeito do Recife, João Campos (PSB), que vai disputar o comando do Executivo pernambucano. No Estado, a situação eleitoral é complexa, já que o presidente quer ter tanto Campos quanto a governadora Raquel Lyra (PSD) no palanque. Os dois também querem contar com Lula nas campanhas deles.

Já em Salvador, é esperado que Lula esteja ao lado do governador e pré-candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), durante as festividades na capital baiana. Há também a expectativa de que ele esteja acompanhado dos dois pré-candidatos ao Senado do PT, o líder do Governo na Casa, Jaques Wagner, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

