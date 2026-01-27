Lewandowski confirma que prestou consultoria jurídica ao Banco Master
Ex-ministro disse que deixou de atuar nos casos relacionados ao escritório antes de assumir o cargo no governo Lula
Publicado: 27/01/2026 às 16:37
Ricardo Lewandowski (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)
O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Ricardo Lewandowski confirmou, nesta terça-feira (27), que prestou consultoria jurídica ao Banco Master após se aposentar do Supremo Tribunal Federal (STF). No entanto, ele afirmou que deixou de atuar nos casos relacionados ao escritório antes de assumir o cargo no governo Lula.
"Ao ser convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o Ministério da Justiça de Segurança Pública, em janeiro de 2024, Lewandowski retirou-se de seu escritório de advocacia e suspendeu o seu registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), deixando de atuar em todos os casos", diz nota.
De acordo com informação divulgada pela colunista Andreza Matais, do portal Metrópoles, Lewandowski recebeu R$ 5 milhões após firmar um contrato com o Banco Master por indicação do senador Jaques Wagner (PT-BA).