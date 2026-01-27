Relator da CPI do Crime Organizado diz que Caso Master tem ramificações nos Três Poderes

Relator Alessandro Vieira (MDB-SE) (Geraldo Magela/Agência Senado)

O relator da CPI do Crime Organizado, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) afirmou que o Caso Master envolve suspeitas de lavagem de dinheiro e corrupção com ramificações nos Três Poderes. A declaração foi dada ao UOL News, do UOL.



De acordo com Alessandro, a CPI prepara requerimentos para quebrar sigilo de empresas e pessoas ligadas a contratos de alto valor com o Banco Master, que inclui familiares de ministros do STF e escritórios de advocacia ligados à esposa de Alexandre de Moraes.

"A gente vai fazer os requerimentos já para retomar os trabalhos na próxima semana, pedindo a quebra de sigilo de todas as pessoas jurídicas que têm conexão com essa interação entre Banco Master e figuras do Judiciário. Estamos falando desde os fundos e do exorte vinculados à família do ministro Dias Toffoli, mas também do escritório de advocacia ligado à família do ministro Alexandre de Moraes. São dois cabos onde você tem uma contratação, uma transferência de recurso de alto volume aparentemente sem nenhuma contraprestação. Então você tem que ter uma investigação sobre isso e vamos fazer na CPI", afirma o senador.

