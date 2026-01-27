Vereador que chamou mulher de "catraia" e "vagabunda" pede desculpa: "Não faz parte da minha índole"

O vereador de Pombos Beto da Ambulância (PP). (Foto: Reprodução)

O vereador de Pombos, na Mata Sul, José Roberto dos Santos, o Beto da Ambulância (PP), gravou um vídeo na última segunda-feira (26) para se desculpar por ter xingado uma internauta no seu perfil. Beto da Ambulância havia chamado a mulher de "catraia", "bandida" e "vagabunda" após ela criticá-lo nas redes sociais.

"Fui infeliz no momento em que respondi a uma senhora aqui da cidade", diz o vereador ao pedir desculpas. "Ela foi de encontro comigo, falando que o dinheiro estava no meu bolso, indagando que eu seria ladrão".

"Venho pedir desculpas a toda população de Pombos, em especial às mulheres", continua o parlamentar.

"Isso não faz parte da minha índole, da minha política, tendo em vista que sou nascido e criado em Pombos", diz no vídeo.

O vereador também pede desculpas diretas a "Dona Geraldina", que foi alvo dos insultos.

"Aproveito para também pedir desculpas a você, Geraldina, mas também exijo desculpas e respeito", declara.

Por fim, ele afirma que seus comentários não tem "nada a ver" com o governo municipal. Nas redes sociais, o político foi bastante criticado pela forma como se referiu à mulher.

Ofensas

Beto da Ambulância criticou a moradora de Pombos após ela sugerir em comentário no Instagram que dinheiro enviado para a cidade já teria sido "comido".

"Geraldina, tenha respeito, catraia, nos respeite. Aqui tem homem, tem vereador, aqui tem pessoas competentes, prefeito honesto, vereador e vereadora honestos", diz ele no vídeo. "Nos respeite, bandida, vagabunda", ele finaliza.

Após o episódio, a mulher, que se chama Geralda Amâncio, registrou boletim de ocorrência por constrangimento ilegal. O presidente do PP em Pombos, Rogério Borges, diz ter encaminhado um pedido de desfiliação de Beto da Ambulância ao Diretório Estadual do partido.

