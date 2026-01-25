"Catraia", "bandida" e "vagabunda": Vereador da Mata Sul xinga mulher após receber crítica nas redes sociais

Vereador Beto da Ambulância rebateu internauta com ofensas em vídeo publicado em seu perfil

Vereador Beto da Ambulância. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O vereador de Pombos, na Mata Sul, José Roberto dos Santos, mais conhecido como Beto da Ambulância (PP), gravou um vídeo xingando uma mulher de "catraia", "bandida" e "vagabunda". A mulher que recebeu os insultos havia sugerido em comentário no Instagram que dinheiro enviado para a cidade já teria sido "comido".

"Geraldina, tenha respeito, catraia, nos respeite. Aqui tem homem, tem vereador, aqui tem pessoas competentes, prefeito honesto, vereador e vereadora honestos", diz ele no vídeo. "Nos respeite, bandida, vagabunda", ele finaliza.

O vídeo foi gravado para tecer críticas a deputada federal Iza Arruda (MDB), que anunciou R$ 6 milhões em investimentos para a cidade.

"Eu gostaria que a senhora dissesse onde estão os R$ 6 milhões que diz nas redes sociais que destinou para Pombos", cobra ele na publicação.

Ao final, ele cita comentário em suas redes do perfil "gera.ldina1489". "Se veio, já comeram", escreve ela em relação a emendas direcionadas à cidade.

Após o episódio, a mulher, que se chama Geralda Amâncio, registrou boletim de ocorrência por constrangimento ilegal, segundo entrevista concedida ao Blog da Renata.

Na mesma entrevista, o presidente do PP em Pombos, Rogério Borges, diz ter encaminhado um pedido de desfiliação de Beto da Ambulância ao Diretório Estadual do partido.

A reportagem não conseguiu contato com o vereador Beto da Ambulância.