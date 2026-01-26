Polícia é acusada de 'espionagem' contra secretário de João Campos; SDS diz que narrativa é 'falsa'

Reportagem diz que agentes da Polícia Civil monitoraram rotina do secretário de Articulação do Recife, Gustavo Monteiro. Secretário de Defesa Social de Pernambuco diz que houve procedimento preliminar a partir de uma denúncia anônima

Secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro de Carvalho (Rafael Vieira/DP Foto)

A Polícia Civil de Pernambuco foi alvo de uma denúncia de espionagem contra o secretário de Articulação do Recife, Gustavo Monteiro, auxiliar do prefeito João Campos (PSB). Reportagem exibida pelo Domingo Espetacular, da TV Record, nesse domingo (25), diz que agentes da corporação monitoraram a rotina do secretário e chegaram a instalar um rastreador em um veículo da prefeitura também usado pelo irmão dele, Eduardo Monteiro.

Nesta segunda (26), em uma coletiva de imprensa para tratar do assunto, o secretário de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), Alessandro de Carvalho, disse que é "falsa a narrativa de espionagem". Segundo o secretário, houve uma apuração preliminar a partir de uma denúncia anônima.

Carvalho afirmou que a polícia recebeu uma denúncia de um possível pagamento de percentuais sobre um contrato. Haveria um encontro no estacionamento de um shopping center, envolvendo um veículo da Prefeitura do Recife.

"A Justiça já determinou que não pode abrir inquérito a partir de denúncia anônima. Não havia uma justa causa para abrir. Por isso, foi criado um grupo de trabalho para fazer esse procedimento”, relatou.



O secretário disse também que as conversas do grupo de trabalho foram “vazadas” para um jornalista. “Isso será investigado. O repórter tem todo o direito de manter o sigilo da fonte, mas o vazamento será investigado”, declarou.

Sobre o vazamento, a SDS vai apurar se foi por meio de um policial afastado após ser flagrado em um estacionamento com o presidente da Câmara de Vereadores de Ipojuca, Flávio do Cartório (PSD), suspeito de envolvimento em irregularidades no pagamento de emendas parlamentares na cidade. "Provavelmente, estaria passando informações para uma organização criminosa", disse o secretário.

O Diario entrou em contato com a Prefeitura do Recife e aguarda retorno.

Em atualização