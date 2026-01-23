'Não é possível pobre sacrificado enquanto cidadão do Master deu golpe de R$ 40 bilhões', diz Lula

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva ( Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 23, que não é justo os pobres serem "sacrificados" enquanto "um cidadão" do banco Master "deu um golpe de mais de R$ 40 bilhões". Sem citar o nome do dono do Master, Daniel Vorcaro, nem de seus sócios, Lula disse que há pessoas que defendem esse tipo de prática e lembrou que o prejuízo será coberto pelos bancos.

"Não é possível que a gente continue vendo o povo ser sacrificado enquanto tem um cidadão do banco Master que deu um golpe de mais de R$ 40 bilhões. Mais de R$ 40 bilhões. Quem vai pagar são os bancos, é o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica que vai pagar, é o Itaú. Um cidadão deu um desfalque de R$ 40 bilhões neste País e tem gente que defende, porque também está cheio de gente que falta um pouco de vergonha na cara", declarou Lula em Maceió (AL), durante evento de entrega de 1.337 casas do Programa Minha Casa, Minha Vida em Maceió (AL).

Participaram do evento nomes como o governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB); o prefeito de Maceió, JHC; os ministros da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos; da Saúde, Alexandre Padilha; da Casa Civil, Rui Costa; das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann; dos Transportes, Renan Filho; e das Cidades, Jader Filho. Mais cedo, Lula foi à cerimônia de entrega de Unidades Odontológicas Móveis (UOMs) e de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a Alagoas dentro do programa Agora Tem Especialistas.