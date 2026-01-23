Caso Master: operação da PF mira diretores do Rioprevidência e aplicações de quase R$ 1 bilhão

Alvos são diretores do Rioprevidência, fundo que realiza o pagamento de aposentadorias e pensões a 235 mil servidores inativos do RJ

Polícia Federal (Polícia Federal/divulgação)

Foi iniciada pela Polícia Federal, nesta sexta-feira (23), a Operação Barco de Papel, dentro das investigações sobre o Banco Master.

Os alvos, conforme informações divulgadas pela GloboNews, são diretores do Rioprevidência, o fundo que realiza o pagamento de aposentadorias e pensões a 235 mil servidores inativos do Rio de Janeiro.

Segundo a PF, o fundo aplicou quase R$ 1 bilhão no Master. “A investigação, iniciada em novembro de 2025, visa apurar um conjunto de 9 operações financeiras, realizadas entre novembro de 2023 e julho de 2024, que resultaram na aplicação de aproximadamente R$ 970 milhões de recursos pertencentes à autarquia em Letras Financeiras emitidas por banco privado”, declarou a corporação.

Foram expedidos pela 6ª Vara Federal Criminal quatro mandados de busca e apreensão que serão cumpridos no Rio de Janeiro.

São alvos dos mandados:

Deivis Marcon Antunes, diretor-presidente do Rioprevidência;

Eucherio Lerner Rodrigues, ex-diretor de investimentos;

Pedro Pinheiro Guerra Leal, ex-diretor de investimento interino; e

Rioprevidência (agentes cumprem mandados na sede da instituição).



O objetivo, de acordo com a Polícia Federal, é “apurar a suspeita de operações financeiras irregulares que expuseram o patrimônio de autarquia (...) a risco elevado e incompatível com sua finalidade”.

"Estão sendo apurados crimes contra o sistema financeiro nacional, como gestão fraudulenta, desvio de recursos, induzir em erro repartição pública e fraude à fiscalização ou ao investidor, além de associação criminosa e corrupção passiva".

O trabalho investigativo contou com o apoio da Secretaria de Regime Próprio e Complementar do Ministério da Previdência Social (SPREV/MPS), que elaborou o Relatório de Auditoria Fiscal que deu impulso à apuração.

O Rioprevidência tentava reverter suas aplicações em Letras Financeiras emitidas pelo Banco Master por precatórios federais.

Segundo o fundo, os papéis foram emitidos entre outubro de 2023 e agosto de 2024, com vencimentos previstos para 2033 e 2034. Atualmente, a autarquia está em negociação para substituir as letras por precatórios federais.