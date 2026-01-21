Cofres públicos tiveram economia de R$ 2,3 bilhões em 2025 e 2025, diz TCE-PE

Números foram decorrentes de ações preventivas do TCE-PE que resultaram em correções em valores de licitações, auditorias e melhorias nos processos de gestão administrativa

Autorização foi dada pelo conselheiro Carlos Neves. (Foto: Tarciso Augusto/Esp. DP.)

Os cofres públicos de Pernambuco tiveram uma economia de R$ R$ 2,3 bilhões em 2024 e 2025, sendo R$ R$ 1,15 bilhão em cada ano. Os dados são do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) e são reflexo de ações preventivas do órgão que resultaram em correções em valores de licitações, auditorias e melhorias nos processos de gestão administrativa em órgãos públicos realizadas pelo órgão.

Segundo o presidente do TCE-PE, conselheiro Carlos Neves, "prevenir é melhor do que remediar". “Não resolve para a população chegar tardiamente ao problema”, explicou Neves, em entrevista à Rádio Folha nesta quarta-feira (21), sobre a importância de um órgão que priorize a fiscalização com enfoque ao diálogo institucional entre gestor e tribunal. “Para as coisas serem resolvidas melhor, você tem que sentar à mesa. É diálogo sem perder a criticidade”, acrescentou.

O TCE-PE é o órgão responsável pela fiscalização da gestão do dinheiro público e tem como pilares evitar prejuízos aos cofres estatais, assim como facilitar a prestação de contas à população. Segundo o Tribunal, os números mostram como o controle exercido pelo tribunal contribui para uma gestão mais eficiente dos recursos públicos, viabilizando a facilitação de verbas destinadas às políticas públicas e aos serviços oferecidos à população.

Para outras informações, gestores e cidadãos também podem acessar o Portal Tome Conta. Denúncias, reclamações, sugestões ou pedidos de informação podem ser feitos pela Ouvidoria do TCE-PE, canal direto de comunicação entre o Tribunal e a sociedade.

