TCE-PE realiza sessão solene de posse do novo presidente Carlos Neves para biênio 2026-2027

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) realizou, nesta quinta-feira (15), a sessão solene de posse do conselheiro Carlos Neves como novo presidente da instituição para o biênio 2026–2027. Durante a cerimônia, que marcou a sucessão do conselheiro Valdecir Pascoal, Neves defendeu a democracia e soberania do Brasil, destacou a prioridade da gestão na primeira infância e no meio ambiente e reiterou que o órgão não integra oposição ou situação no âmbito da política.

“Não somos um órgão de oposição; muito menos de situação. Somos um órgão de composição do interesse público”, declarou, ao reforçar a independência institucional do TCE-PE.

Nas prioridades da nova gestão, o presidente ressaltou que a Primeira Infância será o eixo transversal da fiscalização. “A defesa da Primeira Infância não será um projeto isolado em nossa gestão”, afirmou, defendendo políticas públicas integradas: “Se a criança não tem saneamento, ela adoece; se adoece, ela não aprende; se não aprende, nós falhamos.”

O conselheiro defendeu uma mudança no modelo de controle externo, com foco no diálogo e na resolução de conflitos. “Não falo do diálogo da complacência. Falo do diálogo da efetividade institucional”, afirmou. Segundo ele, o Tribunal vive a superação do “punitivismo tardio” e a consolidação do consensualismo, em que o objetivo principal é garantir que o serviço público funcione. Outro ponto destacado foi a agenda ambiental. Carlos Neves afirmou que o TCE-PE será indutor de políticas voltadas à resiliência climática.

O novo presidente discursou em defesa da democracia e da soberania nacional, criticando o uso de desinformação como instrumento político. “Assistimos à ascensão de redes de ódio remuneradas e de fake news que, sob a máscara da liberdade, tentam corroer a soberania institucional de nações inteiras”, alertou. Para ele, os Tribunais de Contas têm papel essencial nesse cenário. “Somos, efetivamente, o Tribunal da Verdade Factual”, assegurou.

Eleito em 19 de novembro de 2025, Carlos Neves é o 20º presidente do TCE-PE. Integrante do Tribunal desde 2019, quando foi nomeado pelo então governador Paulo Câmara, ele assume a presidência destacando o fortalecimento da democracia, o diálogo institucional e a efetividade das políticas públicas como marcas centrais de sua gestão.

Durante o discurso de posse, Neves fez um reconhecimento a seu antecessor, Valdecir Pascoal. “Um dos maiores homens públicos que já conheci. Intelectual sensível, nordestino atento às questões do mundo e o maior líder do sistema de contas brasileiro”.

Ao saudar o novo presidente, Pascoal destacou a trajetória de Carlos Neves e afirmou que o TCE-PE vive um momento institucionalmente exigente. “A democracia enfrenta um de seus maiores testes, e isso exige instituições fortes, responsáveis e comprometidas com o diálogo e a boa governança”, disse. Para Pascoal, Neves reúne “densidade técnica, experiência institucional e qualidades humanas raras” para conduzir o Tribunal nesse contexto.

Na nova gestão também assumiram a mesa diretora: o conselheiro Marcos Loreto, como vice-presidente; além dos conselheiros Dirceu Rodolfo, como corregedor; Eduardo Porto, como diretor da Escola de Contas; e Rodrigo Novaes, como ouvidor. A Primeira Câmara será presidida pelo conselheiro Ranilson Ramos e a Segunda pelo conselheiro Valdecir Pascoal.

A cerimônia teve a presença de autoridades do Estado e da capital, entre eles a governadora Raquel Lyra (PSD), o prefeito do Recife, João Campos (PSB); e o deputado Rodrigo Farias (PSB), representando a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). O ex-governador de Pernambuco, Paulo Câmara, também marcou presença, além do presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Ricardo Paes Barreto; e dos ministros do Governo Federal, Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovações) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos).

