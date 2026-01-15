Após queda, Moraes autoriza instalação de grades de proteção e barras de apoio na cama de Bolsonaro

Jair Bolsonaro (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a instalação de grades de proteção e barras de apoio na cama de Jair Bolsonaro (PL) após a queda que ele sofreu na semana passada. A autorização consta do despacho que determinou a transferência do ex-presidente Superintendência Regional da Polícia Federal, onde está preso atualmente, para o 19º Batalhão da Polícia Militar, a Papudinha.

Moraes também autorizou assistência religiosa pelo Bispo Robson Lemos Rodovalho e pelo Pastor Thiago de Araújo Macieira Manzoni, a ser realizada uma vez por semana, às terças ou sextas-feiras, individualmente, com duração de uma hora.

O ministro negou o pedido da defesa para o ex-presidente ter acesso a uma Smart TV. Ele já tem acesso a todos os programas jornalísticos dos canais abertos, o que permanecerá com a transferência para a Papudinha.

"A Lei de Execuções Penais assegura ao preso direitos compatíveis com a condição de privação de liberdade. Apesar das inúmeras e infundadas críticas, não há nenhuma dúvida que o cumprimento da pena privativa de liberdade de JAIR MESSIAS BOLSONARO está sendo realizado no estrito cumprimento da legislação, com absoluto respeito à dignidade da pessoa humana e d maneira privilegiada na Sala de Estado Maior da Superintendência da Polícia Federal/DF, em virtude da sua condição de ex-Presidente da República", destacou Moraes.

O ministro ainda determinou a avaliação do quadro clínico de Bolsonaro para verificar a necessidade de transferência para um hospital penitenciário.

A defesa do ex-presidente tem pedido ao STF a concessão de prisão domiciliar em razão das suas condições de saúde. Bolsonaro passou por uma série de procedimentos para tratar uma crise de soluços no final do ano passado no Hospital DF Star, em Brasília, onde ficou internado por uma semana. Ele voltou ao hospital na semana passada para realizar exames após cair em sua cela. Para os médicos, o episódio pode ter ocorrido por interação de medicamentos.