Veja cela na Papudinha para onde Bolsonaro será transferido

Cela em que Bolsonaro cumprirá pena (Divulgação/STF)

De acordo com uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), desta quinta-feira (15), o ex-presidente Jair Bolsonaro será transferido imediatamente da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, para uma sala no batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) conhecido como “Papudinha”.

No 19º Batalhão da PM-DF, para onde Bolsonaro será levado, estão o ex-ministro Anderson Torres e o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques. O apelido “Papudinha” se deve à sua proximidade com o Complexo Penitenciário da Papuda.

O local onde Bolsonaro será preso possui uma área total coberta de 54,76 metros com quarto, banheiro, lavanderia, cozinha, sala e área externa de 10,07 metros. A capacidade do local é para quatro pessoas, mas será usada exclusivamente pelo ex-presidente.

O espaço oferece geladeira, chuveiro com água quente, armários, cama de casal e TV. São oferecidas cinco refeições por dia (café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia). O banho de sol é feito na área externa da cela, permitindo inclusive a prática de exercícios físicos, com total privacidade e sem controle de horário.

Ainda estão à disposição de Bolsonaro dois médicos clínicos, três enfermeiros, dois dentistas, um assistente social, dois psicólogos, um fisioterapeuta, três técnicos de enfermagem, um psiquiatra e um farmacêutico.