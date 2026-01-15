Moraes determina transferência de Bolsonaro para a Papudinha

No 19º Batalhão da PM-DF, para onde Bolsonaro será levado, estão o ex-ministro Anderson Torres e o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques

Ex-presidente Jair Bolsonaro (Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) da Superintendência Regional da Polícia Federal, onde está preso atualmente, para o 19º Batalhão da Polícia Militar, a Papudinha.

Na decisão, Moraes destacou que a transferência permitirá aumento dos horários de visitas (2h para 6h) e maior número de refeições diárias (de 3 para 5). A sala na Papudinha também tem uma área maior, de 64,8 m², com banheiro, cozinha, lavanderia, quarto, sala e área externa. A sala na PF tem apenas 12 m², e as acomodações se limitam a quarto e banheiro.

De acordo com Moraes, na Papudinha o ex-presidente poderá "tomar banho do sol na área externa, com total privacidade e horário livre". Também há possibilidade de prática de exercícios físicos e médico em regime de plantão 24 horas, além de posto de saúde no local com acesso a uma equipe completa. Na sala atual na PF, Bolsonaro tem acesso apenas ao médico da PF em regime de plantão.

"A total ausência de veracidade nas reclamações anteriormente descritas (tamanho das dependências, banho de sol, ar condicionado, horário de visitas, origem da comida) não impede entretanto, a possibilidade de transferência do custodiado Jair Bolsonaro para uma Sala de Estado Maior com condições ainda mais favoráveis, igualmente exclusiva e com total isolamento em relação aos demais presos do complexo, que permitirá o aumento do tempo de visitas aos familiares, a realização livre de banho de sol e de exercícios a qualquer horário do dia, inclusive com a instalação de aparelhos para fisioterapia, tais como esteira e bicicleta, atendendo a recomendação médica", destacou Moraes.