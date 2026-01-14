Cunhado de Daniel Vorcaro é preso pela PF quando embarcava para o exterior

Além do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e seu cunhado, foram alvos de busca e apreensão sua irmã, um primo e o investidor Nelson Tanure

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e Fabiano Campos Zettel, seu cunhado. (Reprodução)

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quarta-feira, 14, o empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, durante a deflagração da segunda fase da Operação Compliance Zero.

Zettel foi preso de forma temporária porque tentava embarcar em um voo para os Emirados Árabes Unidos. A prisão foi realizada para impedir que ele saísse do país e deve ter duração de apenas um dia, com o objetivo de adotar outras medidas para evitar a fuga. A defesa do cunhado de Vorcaro ainda não se manifestou.

Nesta manhã, a corporação está cumprindo 42 mandados de busca e apreensão contra alvos ligados ao Banco Master para aprofundar suspeitas de gestão fraudulenta. Além do dono do Banco Master e seu cunhado, foram alvos de busca e apreensão sua irmã e um primo.

Primeira fase da investigação

A primeira etapa da Operação Compliance Zero foi deflagrada em novembro de 2025 e resultou em sete prisões, sendo duas temporárias e cinco preventivas.

Na ocasião, o Banco Central determinou a liquidação extrajudicial do Banco Master, após concluir que a instituição não tinha condições de honrar suas obrigações financeiras dentro dos prazos estabelecidos.

As investigações apontaram ainda a venda de títulos de crédito falsos, com a emissão de Certificados de Depósito Bancário (CDBs) que prometiam rendimentos de até 40% acima da taxa básica do mercado, retorno considerado irreal pelas autoridades.

De acordo com estimativas da Polícia Federal, o prejuízo causado pelas fraudes pode chegar a R$ 12 bilhões.