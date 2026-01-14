Quem é Nelson Tanure? Empresário é alvo de buscas da PF em operação que investiga Vorcaro
Publicado: 14/01/2026 às 08:57
Nelson Tanure está sendo investigado pela Polícia Civil na segunda fase da Operação Compliance Zero. (Reprodução.)
A Polícia Federal apreendeu, na manhã desta quarta-feira (14), relógios de luxo e outros bens de alto valor durante a segunda fase da Operação Compliance Zero. As ações ocorreram em endereços ligados ao empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e a parentes dele, em São Paulo. O investidor Nelson Tanure também é alvo da investigação.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, a corporação determinou o sequestro e o bloqueio de bens e valores que somam mais de R$ 5,7 bilhões. Segundo a PF, a investigação identificou um esquema de captação de recursos, aplicação em fundos e posterior desvio para o patrimônio pessoal de Vorcaro e de familiares.
Ao todo, a PF cumpre 42 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Além de Vorcaro e Tanure, também são investigados a irmã do empresário, o cunhado e um primo, todos suspeitos de envolvimento em operações financeiras fraudulentas atribuídas ao Banco Master.
Quem é Nelson Tanure
Filho de mãe brasileira e pai espanhol, Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure nasceu em 21 de novembro de 1951, na Bahia. Ele ingressou na Universidade Federal da Bahia (UFBA), onde cursou Administração de Empresas. Após a graduação, realizou estudos no Institut des Hautes Études de Développement Économique et Social, na França, entre 1975 e 1976.
Em 1977, Tanure iniciou a trajetória empresarial ao lado do pai no setor imobiliário, por meio da empresa Cinasa, e, no mesmo ano, se mudou para o Rio de Janeiro.
No mercado brasileiro, tornou-se conhecido por investir em empresas em dificuldades financeiras, com atuação em áreas como saúde, geração de energia, bens de capital, serviços industriais, petróleo e gás, setor financeiro, imprensa, telecomunicações e mercado imobiliário.
Nos últimos anos, o empresário teria recorrido a empréstimos do Banco Master para expandir seus negócios, ponto que agora é analisado pela Polícia Federal no contexto da investigação.