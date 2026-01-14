Quem é Nelson Tanure? Empresário é alvo de buscas da PF em operação que investiga Vorcaro

Nos últimos anos, Nelson Tanure se apoiou em empréstimos do Banco Master para expandir os seus negócios

Nelson Tanure está sendo investigado pela Polícia Civil na segunda fase da Operação Compliance Zero. (Reprodução.)

A Polícia Federal apreendeu, na manhã desta quarta-feira (14), relógios de luxo e outros bens de alto valor durante a segunda fase da Operação Compliance Zero. As ações ocorreram em endereços ligados ao empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e a parentes dele, em São Paulo. O investidor Nelson Tanure também é alvo da investigação.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, a corporação determinou o sequestro e o bloqueio de bens e valores que somam mais de R$ 5,7 bilhões. Segundo a PF, a investigação identificou um esquema de captação de recursos, aplicação em fundos e posterior desvio para o patrimônio pessoal de Vorcaro e de familiares.

Ao todo, a PF cumpre 42 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Além de Vorcaro e Tanure, também são investigados a irmã do empresário, o cunhado e um primo, todos suspeitos de envolvimento em operações financeiras fraudulentas atribuídas ao Banco Master.

Quem é Nelson Tanure

Filho de mãe brasileira e pai espanhol, Nelson Sequeiros Rodriguez Tanure nasceu em 21 de novembro de 1951, na Bahia. Ele ingressou na Universidade Federal da Bahia (UFBA), onde cursou Administração de Empresas. Após a graduação, realizou estudos no Institut des Hautes Études de Développement Économique et Social, na França, entre 1975 e 1976.

Em 1977, Tanure iniciou a trajetória empresarial ao lado do pai no setor imobiliário, por meio da empresa Cinasa, e, no mesmo ano, se mudou para o Rio de Janeiro.

No mercado brasileiro, tornou-se conhecido por investir em empresas em dificuldades financeiras, com atuação em áreas como saúde, geração de energia, bens de capital, serviços industriais, petróleo e gás, setor financeiro, imprensa, telecomunicações e mercado imobiliário.

Nos últimos anos, o empresário teria recorrido a empréstimos do Banco Master para expandir seus negócios, ponto que agora é analisado pela Polícia Federal no contexto da investigação.