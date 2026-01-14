Banco Master: PF faz buscas em endereços de Daniel Vorcaro e parentes

Vorcaro é alvo da segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo a instituição

O dono do Banco Master Daniel Vorcaro é alvo da segunda fase da operação Compliance Zero. (Divulgação/Banco Master e Divulgação/PF)

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta quarta-feira (14), mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e a parentes dele, no estado de São Paulo. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli.

Vorcaro é alvo da segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo a instituição.

A PF também cumpre 42 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Além de Vorcaro, a operação também realiza buscas contra a irmã dele, seu cunhado e um primo, todos suspeitos de envolvimento em operações financeiras fraudulentas do banco.

A operação tem como base as provas colhidas na primeira fase, que apurou suspeitas de irregularidades na operação de venda do Master para o Banco Regional de Brasília (BRB). A partir dessas provas colhidas e de novas informações recebidas pelos investigadores, a corporação deflagrou a segunda fase.

Primeira fase da investigação

A primeira etapa da Operação Compliance Zero foi deflagrada em novembro de 2025 e resultou em sete prisões, sendo duas temporárias e cinco preventivas.

Na ocasião, o Banco Central determinou a liquidação extrajudicial do Banco Master, após concluir que a instituição não tinha condições de honrar suas obrigações financeiras dentro dos prazos estabelecidos.

As investigações apontaram ainda a venda de títulos de crédito falsos, com a emissão de Certificados de Depósito Bancário (CDBs) que prometiam rendimentos de até 40% acima da taxa básica do mercado, retorno considerado irreal pelas autoridades.

De acordo com estimativas da Polícia Federal, o prejuízo causado pelas fraudes pode chegar a R$ 12 bilhões.

Esta matéria está em atualização.