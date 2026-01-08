Bolsonaro pede para reduzir pena por meio de leitura de livros; saiba quais

Com o programa, é possível abater quatro dias de pena a cada livro lido e avaliado

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe, pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), permissão para que ele participe do programa de remição de pena pela leitura. As informações são do g1.

Com o programa, é possível abater quatro dias de pena a cada livro lido e avaliado. O limite permitido é de 48 dias abatidos por ano. O pedido da defesa de Bolsonaro ainda não foi analisado por Moraes.

No sistema prisional do Distrito Federal, existe uma lista específica de obras que podem ser resenhadas para que uma pena seja reduzida. Entre elas, estão os títulos ‘Ainda Estou Aqui’, de Marcelo Rubens Paiva, ‘Democracia’, de Philip Bunting, ‘O Sol é Para Todos’, de Harper Lee, e ‘Crime e castigo’, de Fiódor Dostoiévski.

