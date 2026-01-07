Moraes autoriza saída de Bolsonaro para fazer exames na manhã desta quarta (7)

Ex-presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, do STF (AFP)

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja levado até o hospital DF Star, em Brasília, após cair na sua cela na manhã da terça-feira (6) e sofrer um traumatismo craniano leve. A autorização foi dada nesta quarta (7), um dia após o acidente, que ocorreu na sede da Polícia Federal, também em Brasília, onde Bolsonaro está preso.

Na manhã da terça (6), a esposa de Jair, Michelle Bolsonaro, fez um pronunciamento nas redes sociais informando que o marido tinha caído e receberia atendimento médico. A Polícia Federal providenciou os cuidados para o ex-presidente na mesma manhã, e o médico da corporação "constatou ferimentos leves". O profissional solicitou o encaminhamento de Bolsonaro ao hospital para a realização de exames. No entanto, o pedido deveria ser autorizado, primeiramente, pelo Supremo Tribunal Federal.

Novamente, Michelle anunciou a liberação através do seu Instagram nesta manhã, e disse estar a caminho do hospital. Desde a última cirurgia de Bolsonaro, realizada no dia 25 de dezembro do último ano, a líder do PL Mulher tem sido a acompanhante autorizada do marido nos procedimentos médicos.

O ex-presidente está preso na superintendência da PF desde novembro do ano passado, condenado a cumprir pena 27 anos e três meses por participação na trama que planejava um golpe de Estado pós-eleições de 2022.