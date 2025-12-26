De carro alugado a cachorro na bagagem: o passo a passo da fuga de Silvinei Vasques

Ex-diretor da PRF foi detido antes de voo (Polícia do Paraguai)

A prisão preventiva do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques, autorizada nesta sexta-feira (26) pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, foi embasada em um relatório da Polícia Federal (PF) que descreveu as últimas horas do fugitivo em Santa Catariana, antes de deixar o País rumo ao Paraguai, onde foi preso na madrugada de hoje.

A PF relatou a Moraes que a tornozeleira eletrônica utilizada por Silvinei ficou sem sinal de GPS por volta das 3h da manhã da última quinta-feira (25) e, por volta das 13h do mesmo dia, o dispositivo ficou sem sinal GRPS, o que indica que a poderia ter descarregado. Às 20h09 daquele dia, uma equipe da Polícia Penal de Santa Catarina foi até o endereço do ex-diretor e identificou que tanto o seu apartamento quanto a sua vaga na garagem estavam vazios.

Um equipe da PF repetiu o procedimento por volta das 23h e chegou aos mesmos resultados. Os agentes federais identificaram, ao acessar as câmeras do prédio, que Silvinei utilizou um carro alugado modelo Volkswagem Polo, na cor prata, em vez do carro cadastrado em seu nome, um Jeep Renegade Branco.

A PF identificou que Silvinei esteve no seu endereço residencial até as 19h22 da última quarta-feira (24) quando não foi mais visto entrando ou saindo de carro. Conforme relatado pelos agentes federais, Silvinei deixou o local vestido com uma calça de moletom preta, camiseta cinza da marca Puma e um boné preto também da Puma.

"Pela sequência de imagens, às 19h06 aproximadamente ele colocou bolsas no porta-malas do carro (não eram malas); novamente, aproximadamente às 19h14min colocou mais coisas no banco de trás (inclusive ração e muitos sacos de tapete higiênico para cães), pelo lado do passageiro; e, aproximadamente às 19h22min, foi para o carro carregando potes comedouros (para ração) e conduzindo um cachorro (aparentando ser da raça pitbull), e saiu", descreveu a PF.

A corporação não identificou outras movimentações após esse horário e informou a Moraes que a "verificação de todas as imagens de acessos de pedestres (entrada/saída e elevadores) demandaria a obtenção física das imagens para análise na base do SIP/SC, diante do grande volume de dados por se tratar da noite de natal". A PF não baixou os arquivos.

Após a averiguação no local, a PF identificou o rompimento do dispositivo de monitoramento de Silvinei e disparou alertas nas fronteiras. A corporação também acionou a adidância brasileira no Paraguai.

Silvinei utilizava um passaporte paraguaio original no momento em que foi detido, mas o documento não continha as suas informações pessoais. O ex-diretor da PRF foi abordado e preso ao tentar deixar o aeroporto. Ele foi encaminhado ao Ministério Público do país vizinho, que deve conduzir a sua extradição ao Brasil.