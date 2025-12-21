Foragido, Alexandre Ramagem vai dar curso online, anuncia mulher

A ideia, segundo a esposa de Ramagem, é que o material tenha "valor acessível" e funcione como uma forma de apoio por parte de simpatizantes

Alexandre Ramagem (Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

A advogada Rebeca Ramagem, mulher do ex-deputado federal cassado Alexandre Ramagem (PL-RJ), afirmou na quinta-feira (18) que tem recebido “milhares de mensagens” de pessoas interessadas em ajudar financeiramente sua família. Segundo ela, o bloqueio das contas bancárias no Brasil impede qualquer forma direta de doação.

Em nota publicada nas redes sociais, Rebeca agradeceu a solidariedade, mas disse que, “em razão do bloqueio das nossas contas no Brasil, não temos, neste momento, meios diretos de receber contribuições”. De acordo com ela, não existe atualmente nenhum canal formal para o envio de recursos. Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão na ação penal que apurou a trama golpista e fugiu para os Estados Unidos em setembro.

Como alternativa, Rebeca informou que Ramagem está trabalhando na criação de um curso online, que será disponibilizado em plataformas digitais. A ideia, segundo a advogada, é que o material tenha “valor acessível” e funcione como uma forma de apoio por parte de simpatizantes.

“Temos recebido milhares de mensagens de pessoas manifestando o desejo de nos ajudar financeiramente, e somos profundamente gratos a cada uma delas. Que Deus recompense, em dobro, toda essa solidariedade e carinho que temos sentido diariamente”, escreveu Rebeca.

“Com esse espírito, Alexandre já está trabalhando na elaboração de um curso online, que será disponibilizado em plataformas digitais. Será um curso de altíssimo nível, com conteúdo sério, relevante e transformador, e com um valor acessível, pensado para caber na renda de todos”, completou.

A manifestação ocorre após Rebeca divulgar, na segunda-feira, 15 um vídeo nas redes sociais em que afirma ter tido as contas bancárias bloqueadas e diz estar “pagando um preço” por ser casada com Ramagem. No vídeo, ela afirma estar nos Estados Unidos com a família e atribui a medida ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), embora diga não ter tido acesso à decisão formal.

“Eu fui surpreendida com o bloqueio de todas as minhas contas bancárias. Não há palavras para descrever tamanho absurdo. Trata-se de um ato não só injusto, desumano, ilegal e inconstitucional”, declarou. Ela afirmou ainda não ser investigada nem ré em qualquer processo e disse ter independência financeira, por ser casada em regime de separação total de bens. O Estadão procurou o STF e aguarda retorno.