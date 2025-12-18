Decisão da Câmara mantém Eduardo Bolsonaro elegível, mas condenação no STF tira Ramagem da disputa

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a perda do mandato ocorreu por faltas ao plenário

Mesa Diretora da Câmara cassou os mandatos de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ) (Vinicius Loures/Câmara dos Deputados e Marcos Oliveira/Agência Senado)

A decisão da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados de cassar os mandatos de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ), formalizada por atos administrativos assinados pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), e pelos demais integrantes da direção, produziu consequências políticas e jurídicas distintas para os dois parlamentares.

No caso do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a perda do mandato ocorreu por faltas ao plenário e, por isso, não gera inelegibilidade. Com isso, Eduardo preserva, ao menos do ponto de vista legal, a possibilidade de disputar uma vaga nas eleições gerais de 2026.

A situação de Ramagem é mais grave. O ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo Bolsonaro teve o mandato cassado em razão de condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participação na tentativa de golpe de Estado. A decisão o torna inelegível e o afasta do cenário eleitoral.

Embora, em tese, Eduardo Bolsonaro ainda possa concorrer, o deputado enfrenta um processo no STF. Ele é réu sob a acusação de articular, a partir dos Estados Unidos - para onde se mudou em março deste ano -, sanções contra autoridades brasileiras.

Ramagem foi condenado pelo STF, no núcleo central da trama golpista, a 16 anos e um mês de reclusão. Proibido de deixar o País, ele descumpriu a determinação judicial e deixou o Brasil rumo aos Estados Unidos.

Pela legislação eleitoral, a condenação impõe oito anos de inelegibilidade, contados a partir da decisão judicial.

Com a cassação, assume a vaga de Eduardo Bolsonaro o suplente Missionário José Olímpio (PL-SP). Já no lugar de Ramagem, quem passa a ocupar a cadeira é o suplente Dr. Flávio (PL-RJ), atual secretário do governo do Rio de Janeiro.



