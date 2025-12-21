Apoiado por João Campos nas eleições, prefeito de Camaragibe anuncia filiação ao PSD de Raquel Lyra

A governadora Raquel Lyra e o prefeito Diego Cabral. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O prefeito de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR), Diego Cabral, deixou o partido Republicanos para se filiar ao PSD, da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra. Apoiado pelo prefeito do Recife, João Campos (PSB), na campanha de 2024, Cabral destacou os investimentos realizados com a governadora em uma carta dirigida ao diretório estadual do Republicanos e ao ministro Silvio Costa Filho, que é do partido.

No texto, Diego Cabral declara voto a Silvio Costa Filho para o Senado Federal e ao irmão do ministro, Carlos Costa, a deputado federal em 2026. "Esses compromissos permanecem intactos, baseados na confiança, na amizade e no respeito mútuo que construímos ao longo dos anos", assinala.

Segundo ele, a decisão nasceu de uma "reflexão profunda sobre o momento que vive Camaragibe".

"Nos últimos anos, o município passou a viver um novo ciclo de investimentos estruturadores, obras históricas e ações concretas viabilizadas, entre outras, por uma parceria firme e leal com o Governo de Pernambuco e com a governadora Raquel Lyra", declara. A filiação será oficializada na segunda-feira (22).

Eleições

Diego Cabral contou com o apoio do prefeito do Recife, João Campos, durante a campanha de 2024. Materiais oficiais da campanha de Cabral traziam também a foto do gestor do Recife.

O então candidato visitou ainda projetos implementados por João Campos e obras no Recife, prometendo o mesmo modelo do Compaz para Camaragibe.

"A nossa vitória nesta eleição teve uma grande contribuição de João Campos e do PSB. Agradeço todo esse empenho do prefeito do Recife neste sonho que se tornou realidade e vamos, juntos, buscar parcerias para tanto o Recife quanto Camaragibe avancem ainda mais. Temos o exemplo no Recife de vários projetos implementados por João Campos e, certamente, vamos buscar a sua ajuda para levá-los a Camaragibe e transformar a nossa cidade", ele declarou ao encontrar João Campos após a vitória nas urnas.

Após o início do mandato, o gestor de Camaragibe se aproximou da governadora. Neste ano, ele já havia declarado ser da base de Raquel Lyra.

Confira na íntegra a carta de desfiliação:

CARTA DE DESFILIAÇÃO DO PARTIDO REPUBLICANOS



Camaragibe 20/12/2025.



Ao Diretório Estadual do Republicanos – Pernambuco.

Ao presidente estadual do partido, Ministro Silvio Costa Filho.



Escrevo esta carta com serenidade, respeito e, acima de tudo, gratidão. Minha história política foi construída com muito trabalho e dedicação a Camaragibe, sempre ao lado de pessoas que acreditaram nos nossos propósitos na vida pública, que caminharam comigo e que ajudaram a formar quem eu sou como gestor público. No Republicanos, também foi assim. No partido construí laços e afetos, recebi apoio e estímulo de diversas pessoas, sobretudo do meu amigo e parceiro de muitas jornadas, Silvio Costa Filho.



A decisão de solicitar minha desfiliação do Republicanos não é simples, nem tomada de forma precipitada. Pelo contrário, ela nasce de uma reflexão profunda sobre o momento que vive Camaragibe, sobre as responsabilidades que carrego como prefeito da cidade que me confiou a missão de governá-la e sobre os caminhos que Pernambuco tomou.



Hoje, minha prioridade absoluta é Camaragibe. Governar exige escolhas difíceis, maturidade política e a capacidade de reconhecer onde estão as parcerias que efetivamente transformam a vida das pessoas. Nos últimos anos, o município passou a viver um novo ciclo de investimentos estruturadores, obras históricas e ações concretas viabilizadas, entre outras, por uma parceria firme e leal com o Governo de Pernambuco e com a governadora Raquel Lyra.



Esses avanços não são retóricos, são fatos. São estradas, terminais, equipamentos públicos, creches, obras de contenção, mobilidade e desenvolvimento. Transformações que só estão sendo possíveis graças à determinação e ao compromisso da governadora com Camaragibe, com a Região Metropolitana e com Pernambuco.



Minha decisão de me desfiliar do Republicanos e me filiar ao PSD nasce exatamente desse contexto. Ela representa a coerência entre o projeto administrativo que estamos executando na cidade e o projeto político que hoje se apresenta para Pernambuco. Um projeto que olha para os municípios, que enfrenta problemas históricos e que aposta no desenvolvimento do Estado com responsabilidade.



Mas quero registrar, de forma clara e inequívoca, que essa decisão não rompe laços pessoais, nem apaga a história construída ao lado do Republicanos e, sobretudo, ao seu lado, caro Silvio. Continuo reconhecendo sua liderança, a sua trajetória e seu compromisso com Pernambuco. Seu e de sua família.



Faço questão inclusive de declarar o meu voto, Silvinho, em sua candidatura ao Senado Federal em 2026, do mesmo modo que na candidatura de Carlos Costa a deputado federal. Esses compromissos permanecem intactos, baseados na confiança, na amizade e no respeito mútuo que construímos ao longo dos anos.



Saio do Republicanos com gratidão, sem mágoas e com a consciência tranquila de quem faz uma escolha pensando no presente e no futuro de Camaragibe, da Região Metropolitana e de Pernambuco. Recebam meu respeito e os meus agradecimentos.



Atenciosamente,



Diego Cabral

Prefeito de Camaragibe