Antigo mercado público de Camaragibe é demolido e dará lugar a novo estabelecimento

Máquinas começaram a demolir o antigo mercado de Camaragibe (Marina Torres/ DP)

O antigo mercado público de Camaragibe, no Grande Recife, começou a ser demolido, nesta segunda (24).

No local, segundo a prefeitura, será construído um novo estabelecimento, com um investimento de R$ 10 milhões.

O prazo de entrega previsto é de 12 meses, conforme a prefeitura.

A demolição começou pouco depois das 9h. Máquinas começaram a derrubar as paredes dos antigos boxes.

Em 2022, houve um incêndio no local, que danificou a estrutura.

Ainda de acordo com a prefeitura, também nesta segunda, foi assinada a ordem de serviço das obras do novo equipamento, conhecido como “Bloco 2”.

O projeto do Bloco 2 do novo Mercado Público prevê serviços em uma área de 4,3 mil metros quadrados.

A meta é erguer 150 boxes, de 3 metros por 3 metros cada, banheiros masculino e feminino novos e acessíveis, estacionamento para usuários e visitantes e área de convivência externa.

Ao todo, o novo equipamento beneficiará diretamente 150 permissionários dos segmentos de carnes, peixes, laticínios, bares, lanchonetes, artesanato e armarinhos.

As obras terão a mão de obra direta e local com mais de 50 funcionários.

Para o prefeito Diego Cabral, é um “sonho antigo, não só dos permissionários, mas de toda a população”.



“Com muito trabalho, nós vamos começar hoje a obra de demolição e construção do novo mercado público, trazendo mais dignidade para quem trabalha e mais conforto”, declarou.

O secretário de Obras, Francisco Sena, disse que o município já entregou a primeira etapa do mercado e prevê o novo terminal de ônibus da cidade .

