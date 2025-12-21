Prefeito canta e percorre bairros a pé para celebrar aniversário da cidade

O prefeito Zé Louquinho (PL). (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O prefeito de Aparecida-SP, José Luiz Rodrigues, mais conhecido como Zé Louquinho (PL), comemorou o aniversário da cidade cantando músicas pelas ruas com carro de som. Esse é o terceiro mandato de Zé Louquinho, que mantém a tradição desde gestões anteriores e mesmo quando não era mais prefeito.

"Não sou cantor, mas gosto de cantar no aniversário da nossa cidade pelas ruas", escreveu o gestor em seu perfil no Instagram.

Um dos vídeos da apresentação do prefeito viralizou no TikTok, com mais de 460 mil reações. "Todo aniversário da cidade, mesmo quando ele não era mais prefeito, ele manteve a tradição", escreve a usuária Carol Oliveira na publicação.

Entre os sucessos entoados pelo prefeito estão "Evidências", de Chitãozinho e Xororó, e "É Preciso Saber Viver", dos Titãs.

O aniversário de emancipação de Aparecida é comemorado em 17 de dezembro. A cidade se emancipou de Guaratinguetá em 1928.

Projetos

Zé Louquinho já ficou nacionalmente conhecido por projetos e medidas tomadas nas gestões anteriores.

Ele chegou a enviar à Câmara um projeto que proibia chuvas, enchentes, trovões e raios na cidade. "Eu fiz tudo para deixar a cidade pronta para qualquer enchente. O problema é que choveu em apenas duas horas 130 milímetros. Sou impotente contra a chuva. Só Deus pode controlar a natureza. Por isso, provoquei os vereadores", declarou à época.

Outro projeto de sua autoria proibia o uso de minissaias pelas mulheres e de bermudas pelos homens durante a quaresma, em razão de Aparecida ser uma cidade de forte fé católica. Ele também quis que os padres só andassem de batina pela cidade.

Para protestar contra o bloqueio de R$ 700 mil da administração municipal, ele participou de uma reunião de prefeitos vestindo uma tanga, imitando o personagem Tarzan. "Se estou na tanga, tenho que vestir tanga", disse.

O gestor também já colocou cães da raça pit bull para proteger o cemitério da cidade, devido a uma onda de furtos. Após as críticas, ele chegou a sugerir que os guardas se vestissem de fantasma ao patrulhar o cemitério.



