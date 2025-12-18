Com cargos no governo Lula, PSB, União Brasil e Republicanos votaram a favor do PL da Dosimetria no Senado

Aprovado no Senado, o PL da Dosimetria propõe reduzir as penas dos condenados pelo 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Senado Federal aprovou PL da Dosimetria na última quarta-feira (17) (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

Apesar de terem cargos no governo Lula (PT), PSB, União Brasil e Republicanos aparecem entre os partidos cujo todos os senadores votaram para aprovar o PL da Dosimetria na última quarta-feira (17), contrariando a orientação do presidente.

O projeto de lei que propõe reduzir as penas dos condenados pelo 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), aguarda sanção ou veto presidencial.

Das três siglas, o PSB é a mais próxima de Lula, e a única que já declarou apoio à reeleição do petista em 2026, reivindicando a permanência de Geraldo Alckmin na vice-presidência. O petista chegou a discursar na convenção partidária do PSB deste ano, que aclamou o prefeito do Recife, João Campos, como presidente nacional.



O cenário foi diferente, entretanto, na Câmara dos Deputados. A bancada do PSB, com cinco parlamentares pernambucanos, votou totalmente contra a aprovação da Dosimetria. Destes, Guilherme Uchôa (PSB-PE) se absteve.

A bancada socialista no Senado é composta por Chico Rodrigues (PSB-RR), Cid Gomes (PSB-CE), Flávio Arns (PSB-PR) e Jorge Kajuru (PSB-GO).

O Republicanos, por sua vez, controla a pasta de Portos e Aeroportos com o pernambucano Silvio Costa Filho. O grupo político do ministro, no entanto, é minoria dentro da sigla, que vem girando em torno do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, além de abrigar nomes ligados ao bolsonarismo.

A bancada republicana no Senado é composta por Alan Rick (Rep-AC), Cleitinho (Rep-MG), Damares Alves (Rep-DF), Hamilton Mourão (Rep-RS) e Mecias de Jesus (Rep-RR).

Já o União Brasil acabou de voltar para o governo. O partido recuperou o Ministério do Turismo na última quarta-feira, com a saída de Celso Sabino e a indicação de Damião Feliciano (União Brasil-PB). A ala governista da sigla, entretanto, é minoria.

Sabino foi expulso do União Brasil no início de dezembro por ter contrariado a exigência da legenda de que entregasse o cargo. A ordem foi dada após a Federação União Progressista – formada pelo União e o PP – decidir que não apoiaria Lula em 2026.

A bancada do União Brasil no Senado é composta pelo presidente Davi Alcolumbre (União-AP), Efraim Filho (União-PB), Jayme Campos (União-MT), Professora Dorinha Seabra (União-TO) e Sergio Moro (União-PR).



Confira como votaram os partidos no Senado