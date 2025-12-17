Senadores de Pernambuco votam contra PL da Dosimetria

Texto agora segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deve vetá-lo. O Congresso pode votar para derrubar os vetos presidenciais

Humberto Costa (PT), Teresa Leitão (PT) e Fernando Dueire (MDB) (Geraldo Magela/Agência Senado e Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O Senado Federal aprovou, nesta quarta-feira (17), o projeto de lei (PL) da Dosimetria, que reduz penas dos condenados pelo 8 de Janeiro e beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro. O placar foi de 48 votos a favor e 25 contrários.

Os três senadores de Pernambuco votaram contra o projeto, são eles: Fernando Dueire (MDB), Humberto Costa (PT) e Teresa Leitão (PT).

Nacionalmente, o MDB se dividiu, com 3 votos a favor e 7 contra. Todos os 9 senadores do Partido dos Trabalhadores votaram contra o projeto.

O texto agora segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deve vetá-lo. O Congresso pode votar para derrubar os vetos presidenciais.