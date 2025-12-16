Alepe aprova todos os projetos e sela a paz com o governo Raquel Lyra

O presidente da Casa, deputado Álvaro Porto (PSDB), concluiu a ordem do dia nesta terça (16) reforçando que não restaram pendências entre os poderes. Alepe entra 2025 com a pauta zerada de projetos

Alepe aprova todos os projetos do Governo Raquel de 2025 (Foto: Reprodução TV Alepe)

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) encerrou o ano legislativo de 2025 com a aprovação de todos os projetos encaminhados pelo governo do estado. Após semanas de impasses e negociações, os deputados selaram a paz com a gestão de Raquel Lyra, destravaram a pauta e votaram matérias consideradas estratégicas para a gestão estadual, incluindo a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026 e o pedido de empréstimo de R$ 1,7 bilhão enviado desde o mês de junho deste ano.

Ao encerrar das votações, nesta terça-feira (16), o presidente da Casa, deputado Álvaro Porto (PSDB), concluiu a ordem do dia reforçando que não restaram pendências entre os poderes. “Queremos aqui comunicar que, sem exceção, todos os projetos enviados pelo Poder Executivo foram aprovados por essa Casa no ano de 2025. Então nada está, está tudo zerado”, assegurou.

Em entrevista à imprensa, a líder do governo na Alepe, deputada Socorro Pimentel (UB), disse que o resultado final foi fruto de diálogo entre os poderes e beneficiou tanto o Executivo quanto o Legislativo. “Saímos ganhando todos. O governo ganhou, a Casa ganhou. Mas foi tudo fruto de uma construção com muito diálogo, com muita maturidade”, afirmou.

Socorro destacou que o processo envolveu articulações com parlamentares da base e da oposição. “São articulações de acordo que a gente faz com a oposição, com o presidente da casa, para que não possa criar uma barreira entre o Executivo e o Legislativo”, disse.

A governadora Raquel Lyra ainda deverá encaminhar vetos às alterações feitas pelos deputados, no texto da LOA, o que deve levar à uma nova rodada de análise no Legislativo, de acordo com a parlamentar. “De hoje para amanhã a gente tem esses vetos aqui”, disse Socorro.

Previsão do orçamento

Durante a tramitação na Casa, os deputados fizeram ajustes na estimativa de receitas, com a inclusão de recursos para obras e ações em áreas como saúde, saneamento e infraestrutura, especialmente no interior do Estado.

A LOA 2026 prevê um orçamento de R$ 60,7 bilhões para a administração estadual direta e indireta, com R$ 13,6 bilhões para a saúde, R$ 9,2 bilhões para a educação, R$ 5 bilhões para a segurança pública e R$ 10 bilhões da Previdência Estadual, além de cerca de R$ 2 bilhões destinados às empresas estatais.

Próximo ano

Esperançosa, a líder do governo ainda avaliou que a resolução entre os Poderes abre uma nova perspectiva para 2026, mesmo sendo um ano eleitoral. “No ano que vem teremos embates políticos que vão acontecer, porque vai ser um ano eleitoral. Mas nós temos que ter o lado da Casa, o lado do respeito, o lado do diálogo”, afirmou. Para ela, o momento marca o encerramento de um ciclo de dificuldades e o início de uma nova fase.

