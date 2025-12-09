Alepe encerra mais um dia sem votações e mantém impasse sobre PECs

O impasse entre a Casa e o governo estadual inclui as Propostas de Emenda à Constituição (PEC) 30 e 31. Deputado da base afirma que votações serão feitas na próxima semana

Base governista da Alepe (Foto: Jarbas Araujo/ Alepe)

Após uma semana sem realizar sessões plenárias, a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) encerrou mais um dia de trabalhos, nesta terça-feira (9), sem votar nenhum dos projetos que acirram a tensão entre o governo estadual e a Casa e travam a pauta na Alepe. O impasse inclui as Propostas de Emenda à Constituição (PEC) 30 e 31, as duas de 2025, que alteram a Constituição estadual e impactam o orçamento de Pernambuco.

O parlamentar da base governista, Izaías Régis (PSDB), afirmou que as votações já estão certas para acontecer na segunda e terça-feira da próxima semana, sendo abordados no primeiro dia os assuntos a serem votados para a própria Casa Legislativa, como o PLC 3578/2025, que cria regras de transparência para a indicação e execução das emendas, e, no segundo, analisando as propostas feitas pelo governo estadual, como a Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2026.

O deputado Alberto Feitosa (PL), no entanto, destacou que o cenário ainda é incerto e que nada está fechado. Segundo ele, a expectativa é destravar a pauta na próxima semana, mas as negociações seguem acontecendo, ainda sem definições.

“Eu torço para que vote tudo. Agora eu não sou governador, nem sou também o presidente da Assembleia. Eu acho que ambos estão defendendo certo seus interesses”, afirmou.

O parlamentar, que é presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, destacou que tem votado de forma consistente a favor das matérias de interesse do governo. “Hoje eu votei tudo que era importante do governo, tudo que o governo pediu pra votar. Agora, o que não pode é ter o governador interferindo nas coisas da Assembleia”, apontou.

Sobre as articulações entre governo, oposição e Mesa Diretora, o deputado afirmou que as reuniões são frequentes. “Vai ter reunião toda hora, a partir de agora. Estão fazendo essa ponte: três deputados pela base governista e três pela oposição e pela Casa. Se chegar uma coisa pra votar, vai ser no formato que a gente escutou: segunda-feira votar com a literatura da Alepe e terça-feira com o devido do governo”, disse.

Feitosa ainda destacou que, sem acordo, o estado pode enfrentar dificuldades para votar o orçamento dentro do prazo. “O pior é que eu acho que vai ter que viver o orçamento de 2025 até fevereiro”, concluiu.

