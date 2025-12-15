Haddad confirma saída do governo e prevê deixar Ministério da Fazenda no começo de 2026

De acordo com o ministro, essa intenção já foi comunicada ao presidente Lula, que teria afirmado respeitar qualquer decisão tomada por ele

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (Antonio Cruz/Agência Brasil)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que deixará o comando da pasta no início de 2026. A declaração foi feita em conversa com a Folha de S.Paulo durante sua participação na inauguração do SBT News, na última sexta-feira (12). Segundo ele, a saída deve ocorrer “um pouco antes de março” do próximo ano.

A confirmação detalha e reforça uma posição que o ministro já havia sinalizado anteriormente. Em entrevista ao jornal O Globo, publicada na quinta-feira (11), Haddad disse que não pretende disputar cargos políticos em 2026 e que seu objetivo é atuar diretamente na campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), contribuindo tanto para a formulação do programa de governo quanto para a estratégia eleitoral.

De acordo com o ministro, essa intenção já foi comunicada ao presidente, que teria afirmado respeitar qualquer decisão tomada por ele. Haddad também tem resistido às pressões internas do PT para que concorra ao governo de São Paulo ou a uma vaga no Senado.