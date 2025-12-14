Caetano Veloso canta ‘Podres Poderes’ em ato contra PL que reduz de pena de Bolsonaro
A manifestação foi denominada como "Ato Musical 2: O Retorno"
Publicado: 14/12/2025 às 17:33
Cantor se apresenta durante ato em Copacabana, no Rio de Janeiro (Reprodução/Redes sociais )
O cantor Caetano Veloso cantou a música 'Podres Poderes' durante ato realizado em Copacabana, no Rio de Janeiro, contra o projeto de lei que reduz pena de Bolsonaro e outros condenados pela trama golpista.
A manifestação denominada "Ato Musical 2: O Retorno", teve início às 14h, entre os postos 4 e 5.
O protesto é uma continuação do "Ato Musical" realizado em 21 de setembro no mesmo local, quando centenas de pessoas se reuniram contra a PEC da Blindagem.