Caetano Veloso canta ‘Podres Poderes’ em ato contra PL que reduz de pena de Bolsonaro

A manifestação foi denominada como "Ato Musical 2: O Retorno"

Cantor se apresenta durante ato em Copacabana, no Rio de Janeiro (Reprodução/Redes sociais )

O cantor Caetano Veloso cantou a música 'Podres Poderes' durante ato realizado em Copacabana, no Rio de Janeiro, contra o projeto de lei que reduz pena de Bolsonaro e outros condenados pela trama golpista.

A manifestação denominada "Ato Musical 2: O Retorno", teve início às 14h, entre os postos 4 e 5.

O protesto é uma continuação do "Ato Musical" realizado em 21 de setembro no mesmo local, quando centenas de pessoas se reuniram contra a PEC da Blindagem.