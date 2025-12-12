João Campos: Dosimetria é "inadequada e controversa" e Congresso vive "vale-tudo"

Prefeito do Recife e ex-deputado, João Campos criticou aprovação do PL da Dosimetria e atitude de Glauber Braga de sentar na cadeira do presidente Hugo Motta

Prefeito do Recife, João Campos, em entrevista ao Diario de Pernambuco (Foto: Francisco Silva/DP Foto)

O prefeito do Recife e ex-deputado federal, João Campos (PSB), lamentou a aprovação do PL da Dosimetria pela Câmara dos Deputados na madrugada da última quarta-feira (10). O texto faz um novo cálculo das penas dos condenados pela trama golpista, beneficiando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e generais. A afirmação foi feita em entrevista ao Diario de Pernambuco nesta sexta (12).

“O que aconteceu no Congresso é lamentável, muito ruim. Me incomoda a falta de liturgia, parece que o Congresso é um espaço de 'vale-tudo'. O caminho da barbárie é a antipolítica”, disparou o prefeito.

“Quem faz política séria, respeitando as pessoas, as regras, e quem pensa diferente, lamenta coisas como essa, lamenta a atitude de se usar força, de ter comportamentos distintos entre quem é de direita e de esquerda no momento de uma coisa tosca, como obstruir a cadeira de um presidente”, complementou.

Campos se referiu ao protesto feito pelo deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ), que se sentou na cadeira do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), após o anúncio de que sua cassação seria votada junto com a de Carla Zambelli (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ).

“Nenhum deles tem o direito de obstruir a cadeira de um presidente de nenhum poder. Isso, na minha cabeça, é inadmissível”, criticou o prefeito.

Questionado sobre a gestão de Motta na Câmara, João Campos avaliou que falta uma figura conciliadora entre os parlamentares. “A sensação que eu tenho é que está faltando alguém chegar e fazer um clamor de baixar a poeira. Esse ambiente de poeira alta está muito ruim para a rotina do Congresso, e isso é ruim para o Brasil”, afirmou.

O prefeito do Recife também expressou descontentamento com o PL da Dosimetria. “Não é adequado, não é correto. Estava lendo hoje uma matéria, e Fernandinho Beira-Mar, Marcola e outros grandes criminosos vão ser beneficiados com uma lei dessa. Como é que um negócio desse é bom?”, argumentou.

“O conteúdo é controverso e a forma é controversa. Você tem a prisão de um ex-presidente, o anúncio de candidatura do filho dele e um projeto sendo aprovado na Câmara de 3 horas da manhã. Não é saudável”, concluiu.

