TRE-PE já iniciou trabalhos para as eleições, diz desembargador Fernando Cerqueira

Cerqueira assume nesta quinta (11) a presidência do TRE-PE e a condução do processo eleitoral que deverá levar mais de sete milhões de eleitores no estado às urnas para votar no próximo ano nas eleições gerais

Fernando Cerqueira, novo presidente de TRE-PE (Foto: Crysli Viana/ DP Foto)

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) já começou os trabalhos para as eleições gerais de 2026, segundo o novo presidente da Corte, o desembargador Fernando Cerqueira, que tomou posse em cerimônia realizada nesta quinta (11) na sede do Tribunal. Sucedendo o desembargador Cândido José da Fonte, Cerqueira assume a condução do processo eleitoral que deverá levar mais de sete milhões de eleitores no estado às urnas para votar no próximo ano para Presidência, governo estadual, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa e câmaras municipais de Pernambuco.

“Na verdade, o trabalho para a eleição 2026 já começou. Não apenas em treinamento para os servidores do Tribunal Eleitoral, como também para os juízes eleitorais, os chamamentos que nós temos em Brasília para que nós possamos acompanhar toda a evolução, especialmente o treinamento para se evitar o processo da desinformação”, detalhou Cerqueira em coletiva.

Prioridades da gestão

Sobre as prioridades da gestão, Cerqueira detalhou que a meta principal é realizar uma eleição em 2026 com tranquilidade”. O novo presidente adiantou que o TRE terá foco especial em tecnologia e no combate à violência política de gênero.

“A tecnologia basicamente é para que nós possamos evitar a desinformação, trabalhar também em relação à violência de gênero, a garantia às cotas de gênero. O que nós vamos trabalhar é para ter eleições transparentes, ter um tribunal firme que atenda a sociedade”.



Fake news

O presidente eleito reforçou que o enfrentamento às fake news será um dos pilares da gestão. Ele pediu apoio direto da imprensa. “Isso é uma coisa importantíssima que eu conto com toda a imprensa, para que nós possamos realizar umas eleições seguras, firmes, transparentes, e evitando-se ao máximo a mentira e trabalhando com verdade”, ressaltou.

O procurador regional eleitoral, Wellington Saraiva, também destacou a importância da Justiça Eleitoral na democracia, “velando pela legitimidade dos processos eleitorais, para que a vontade do povo expressa nas urnas seja espelhada o mais fielmente possível”.

“A prova da importância da Justiça Eleitoral é precisamente o fato de ela ter sido atacada de forma tão intensa nos últimos anos, particularmente com mentiras recorrentes por pessoas que não só não tinham compromisso com a democracia, como queriam destruí-la para implantar uma aventura autoritária densa, sombria e que atrasaria o desenvolvimento civilizatório do Brasil”, discursou.

Ano de dedicação intensa

Durante seu discurso de posse, o presidente também lembrou que 2026 será um ano de dedicação intensa. “Nós não vamos ter horário para começar e não vamos ter horário para terminar. Isso nos tira da convivência com a nossa família. Eu preciso ter uma família forte para que nós possamos realmente trabalhar e dar a credibilidade que a sociedade espera de nós”.

O desembargador também falou do desafio de atender o eleitorado pernambucano que ultrapassa as sete milhões de pessoas no estado, segundo dados atualizados do TSE. “Estamos realizando um trabalho muito grande para que possamos atender e tirar o primeiro título dos eleitores, dos eleitores jovens principalmente, fazendo conscientização. Temos programas como o Eleitor do Futuro, que a Escola Judicial do TRE trabalha”.

O novo dirigente do Tribunal se mostrou otimista com o cenário político de Pernambuco para as próximas eleições: “Eu acredito que não vamos ter (problemas) porque o nível dos nossos políticos é muito alto. Pernambuco dá um exemplo disso a todos os momentos. Todos os nossos representantes são pessoas de altíssimo nível e consequentemente nós vamos manter esse nível e vai ser o que vai nos fortalecer para realizar o trabalho em 2026”.



Fernando Cerqueira atuou como corregedor do TRE-PE no último ano, função que, segundo ele, cooperou na conquista do selo Diamante do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), reconhecimento máximo entre os tribunais do país.

“Esse trabalho contribuiu muito para o prêmio que acabamos de receber do Conselho Nacional de Justiça que reconheceu o Tribunal de Pernambuco como nível e classificação diamante. Precisou de haver um entendimento muito grande entre os servidores, juízes, uma conscientização muito grande, e a corregedoria teve um papel fundamental nesse trabalho”, contou.

Presenças

A cerimônia contou com a presença da governadora Raquel Lyra, do prefeito do Recife, João Campos, além de parlamentares, representantes do Judiciário, do Ministério Público e de outras instituições. A família do novo presidente também marcou presença no evento, com um discurso emocionado do filho Nelson em homenagem ao desembargador, eleito no último dia 13 de novembro.

