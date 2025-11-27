Eleições 2026: TRE-PE anuncia novo mutirão ara cadastramento biométrico

Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) anunciou que vai promover, nos dias 4, 5 e 6 de dezembro, o 2º mutirão de atendimento para cadastramento biométrico e emissão do primeiro título, repetindo o formato exitoso da ação realizada em novembro deste ano

Mais de 21 milhões de brasileiros usarão a biometria para se identificar nas eleições deste ano. Foto: Wilson Dias/Arquivo Agência Brasil (Wilson Dias/Arquivo Agência Brasil)

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) anunciou que vai promover, nos dias 4, 5 e 6 de dezembro, o 2º mutirão de atendimento para cadastramento biométrico e emissão do primeiro título, repetindo o formato exitoso da ação realizada em novembro deste ano.

O novo mutirão quer ampliar o acesso dos eleitores aos serviços da Justiça Eleitoral e acelerar a identificação biométrica no estado.

Atualmente, de acordo com dados preliminares do Tribunal, 900.566 eleitoras e eleitores pernambucanos ainda não possuem biometria cadastrada.



Como será

Os atendimentos serão realizados nas centrais de atendimento ao eleitor, cartórios eleitorais e postos biométricos, das 8h às 16h. Ou seja, o horário será ampliado em duas horas, e haverá abertura das unidades da Justiça Eleitoral no sábado, dia 6.

O mutirão será voltado prioritariamente aos eleitores que ainda não realizaram a biometria e aos alistamentos eleitorais (1º título). Contudo, os demais serviços permanecerão disponíveis, como transferência de local de votação, atualização cadastral e regularização da situação eleitoral.

A biometria é fundamental para aumentar a segurança e a confiabilidade do processo eleitoral, permitindo a identificação do eleitor por meio da impressão digital no dia da votação e reduzindo o risco de fraudes. A coleta biométrica também contribui para a atualização da base de dados da Justiça Eleitoral, utilizada por diversos órgãos públicos.

Para participar, o eleitor deve agendar o atendimento para qualquer unidade do TRE-PE no estado. No dia e horário marcados, deve comparecer ao local levando documento oficial com foto e comprovante de residência recente. Informações adicionais podem ser obtidas por meio da atendente virtual Júlia e pelo Disque Eleitor: (81) 3194 9400.

