Urnas eletrônicas começam a ser testadas nesta segunda (1º)

Urna eletrônica (Rovena Rosa/Agência Brasil)

A partir de segunda-feira (1º), começa a 8ª edição do Teste Público de Segurança dos Sistemas Eleitorais, conhecido como Teste da Urna 2025. O evento será aberto às 13h e segue até a sexta-feira (5), com investigadores testando 38 planos de avaliação aprovados pela Comissão Reguladora.

O Teste da Urna 2025 será feito nos sistemas que serão utilizados nas Eleições Gerais de 2026, incluindo softwares de votação, apuração e transmissão, além do Gerenciador de Dados e do Kit JE-Connect. Observadores da imprensa e do meio acadêmico acompanharão as atividades.

O objetivo do teste é garantir que as eleições sejam seguras, transparentes e confiáveis, avaliando desde a captação dos votos até a apuração final.

O teste será realizado no 3º andar do TSE, com computadores, urnas, impressoras e outros equipamentos necessários, sob monitoramento de câmeras. O objetivo é dar aos participantes tudo o que precisam para executar os planos de teste.

O primeiro dia do evento terá programação das 13h às 18h. Nos demais dias, as atividades ocorrerão das 9h às 18h, com encerramento previsto para as 17h de sexta-feira (5) no Auditório II do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no subsolo do edifício-sede.

Entre os sistemas que serão avaliados estão:

Urnas eletrônicas UE2022, softwares de votação e de carga;

Sistema Gerenciador de Dados, Aplicativos e Interface com a Urna Eletrônica (Gedai-UE);

Sistemas de apuração e transmissão de votos;

Ferramentas de auditoria e verificação da integridade dos sistemas eleitorais.

No dia 18 de dezembro, o relatório parcial da Comissão Avaliadora será publicado.

O Teste de Confirmação será realizado em maio de 2026, onde os participantes vão reproduzir os testes em versões ajustadas dos sistemas para validar as melhorias apontadas. Os relatórios finais da Comissão Avaliadora e da Comissão Reguladora, assegurando os avanços na segurança do sistema de votação, serão divulgados em maio de 2026.