Real Time Big Data: João Campos tem 55% para o Governo de Pernambuco e Raquel Lyra, 28%

O instituto Real Time Big Data divulgou, nesta quinta-feira (11), uma pesquisa sobre o cenário eleitoral para o Governo de Pernambuco nas eleições de 2026, que terá seu resultado em outubro do próximo ano.

No levantamento, o atual prefeito do Recife, João Campos (PSB), aparece com 55% das intenções de voto, contra a atual governadora Raquel Lyra (PSD), com 28%. Logo após, os vereadores da capital pernambucana Eduardo Moura (Novo) e Ivan Moraes (PSOL) aparecem com 7% e 3%, respectivamente.

O cenário testado também mostrou a rejeição dos candidatos, com Raquel Lyra somando 46% e Ivan Moraes 29%. Em seguida, Campos contabiliza 28% das rejeições e Eduardo 23%.

Com índice de confiança de 95%, a pesquisa ouviu 1.200 pessoas e foi realizada na terça-feira (9) e quarta-feira (10). A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Metade dos entrevistados aprova o governo atual

Ainda de acordo com o levantamento, os entrevistados afirmaram que aprovam o governo de Raquel Lyra, com 50% de avaliação positiva. 47% desaprovam o atual governo e 3% não souberam responder ao questionamento.

Na classificação, 27% consideram a gestão ótima/boa, enquanto 44% acreditam ser regular. Por fim, 27% veem o governo atual como ruim/péssimo e 2% não souberam responder.